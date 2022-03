Hellmair sorgt für Last-Minute-Sieg - Peuerbach nur mehr einen Punkt hinter Pettenbach

Details Sonntag, 20. März 2022 16:47

Durch einen fulminanten Treffer in der Nachspielzeit von Roland Hellmair sorgte die Union Peuerbach für einen dreifachen Punktegewinn: 1:2 musste sich die Union Pettenbach geschlagen geben. Vor allem in der Tabelle zeigte dieser Sieg seine Wirkung, da die Gäste aus Peuerbach nun nur mehr einen Punkt hinter dem Spielgegner liegen. Christoph Weidenholzer, Trainer von Union Peuerbach, sprach der gesamten Mannschaft nach dem Spiel ein Pauschallob aus und unterstrich vor allem die Leistung der rechten Seite: "In der ersten Halbzeit waren wir wirklich stark, da hatten wir richtige Kracher dabei!"

"Richtige Kracher dabei"

Das Duell Union Pettenbach gegen Union Peuerbach in der Runde 14 der Rückrunde stand an: Die erste Halbzeit gehörte vor allem den Gästen, welche immer wieder einige Aktionen über ihre rechte Seite zeigen konnten. Christoph Weidenholzer, Trainer von Union Peuerbach, bestätigte nach Spielende diesen Eindruck gegenüber Ligaportal.at: "In der ersten Halbzeit waren wir richtig gut über die rechte Seite, wir hatten einige Kracher dabei." Folgerichtig fiel dann auch kurz vor dem Pausenpfiff von Schiesdrichter Markus Greinecker das 0:1 für die Gäste aus Peuerbach durch Filip Fumic in der 45. Minute.

"Unser Sieg heute verdient"

Nach der Halbzeitpause änderte sich die Spielsituation ein bisschen, die Spielszenen verlagerten sich mehr auf den Gastgeber aus Pettenbach. Union Peuerbach-Trainer Weidenholzer dazu: "In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit war Pettenbach recht drückend." Dieser Trend setzte sich schließlich in einem Treffer der Gastgeber aus Pettenbach fort, als Mattia Olivott in der 56. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Doch gerade in den letzten 20 Minuten dieser Begegnung schlugen die Gäste wieder zurück: In der Nachspielzeit war Roland Hellmair zur Stelle und markierte den 2:1-Führungstreffer für die Union Peuerbach (92.). Dieses Tor war gleichzeitig der Siegestreffer und bescherte der Union Peuerbach drei wichtige Punkte. So liegen sie jetzt nach Runde 14 nur mehr einen Punkt hinter Konkurrent Union Pettenbach auf dem elften Tabellenplatz mit einem 13:26-Torverhältnis. Die Union Peuerbach liegt aktuell bei einem 25:31-Torverhältnis auf dem zehnten Platz.

Stimme zum Spiel:

Christoph Weidenholzer (Trainer Union Peuerbach):

"In der ersten Halbzeit waren wir richtig stark, vor allem über die rechte Seite, da hatten wir richtige Kracher dabei. Das 1:0 für uns fiel dann auch über die starke rechte Seite. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit war Pettenbach recht drückend, aber ab der 70. Spielminute sind wir wieder richtig gut in das Spiel gekommen. Wir waren heute total kompakt und haben nichts zugelassen. Der Sieg war also verdient."

Die Besten:

Union Peuerbach: "Pauschallob an die ganze Mannschaft" (Christoph Weidenholzer, Trainer Union Peuerbach)

Landesliga West: Union Sparkasse Pettenbach – Union Peuerbach, 1:2 (0:1)

92 Roland Hellmair 1:2

56 Mattia Olivotto 1:1

45 Filip Fumic 0:1