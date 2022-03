Union Ostermiething weiter auf Aufstiegskurs - Nach 3:0 gegen Sattledt

Details Sonntag, 27. März 2022 11:32

"Eines der besten Spiele in dieser Saison überhaupt" nannte es Robert Berg, Trainer von Union Stampf-Bau Ostermiething, nach dem 3:0-Sieg gegen ATSV Bamminger Sattledt. Resul Omerovic konnte sich bei diesem Spiel zweimal in die Torschützenliste eintragen. Durch diesen dreifachen Punktegewinn liegt man weiterhin vier Punkte vor dem ersten Verfolger und liegt mehr als gut im Aufstiegsrennen. Berg unterstrich nach Spielende noch einmal: "Wir haben heute hochverdient gewonnen!"

Omerovic trifft doppelt

Die erste Spielhälfte ließ nur ein Tor zu: Resul Omerovic brachte den Gast aus Sattledt in der achten Minute ins Hintertreffen. Komfortabel war die Pausenführung der Union Stampfl-Bau Ostermiething nicht, aber immerhin ging die Heimmannschaft mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Das 2:0 ließ den Tabellenführer zum zweiten Mal im Match jubeln (70.), den Treffer erzielte Eyüp Erdogan. In der Nachspielzeit besserte Omerovic seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für die Union Stampfl-Bau Ostermiething erzielte. Insgesamt also eine klare Angelegenheit für die Gastgeber an diesem Spieltag. Robert Berg, Trainer von Union Stampfl-Bau Ostermiething, meinte nach Spielende zu Ligaportal.at: "Das war heute eines der besten Spiele in dieser Saison überhaupt!"

"Hochverdient gewonnen"

Die Union Stampfl-Bau Ostermiething mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Die Defensive der Union Ostermiething (13 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Landesliga West zu bieten hat. Ostermiething weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. 13 Spiele währt bereits die Serie, in der die Union Stampfl-Bau Ostermiething ungeschlagen ist.

ATSV Bamminger Sattledt findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder und rutschte einen Platz: Rang neun. Fünf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der ATSV Bamminger Sattledt momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatten die Sattledter kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Am Samstag muss die Union Stampfl-Bau Ostermiething beim SV HAI Schalchen ran, zeitgleich wird ATSV Bamminger Sattledt vom SK Bad Wimsbach 1933 in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Robert Berg (Trainer Union Stampfl-Bau Ostermiething):

"Das war heute eines der besten Spiele in dieser Saison, vor allem nach einer schweren Vorbereitungszeit. Alle unseren neuen Spieler waren sehr stark. Wir haben heute 90 Minunten Tempo gespielt und letzten Endes hochverdient gewonnen."

Die Besten:

Union Stampfl-Bau Ostermiething: "Pauschallob an die ganze Mannschaft" + Patrick Kotas (LV) + Alexander Zenz (RM) (Robert Berg, Trainer)

Landesliga West: Union Stampfl-Bau Ostermiething – ATSV Bamminger Sattledt, 3:0 (1:0)

91 Resul Omerovic 3:0

70 Eyuep Erdogan 2:0

8 Resul Omerovic 1:0