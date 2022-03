Kurz vor Schluss: Fumic trifft zum Sieg - Peuerbach schlägt Schärding 2:1

Details Sonntag, 27. März 2022 12:47

Mit einem Last Minute-Tor von Filip Fumic in der Nachspielzeit gewann Union Peuerbach 2:1 gegen SK Waizenauer Schärding. Peuerbach-Trainer Christoph Weidenholzer bezeichnete es als "Big Points" nach Spielende, erwähnt aber auch: "Es wäre ein gerechtes Unentschieden gewesen." Die Schärdinger verloren somit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

"Taktisches Geplänkel"

In Runde 15 der Landesliga West stand am Samstag die Partie Union Peuerbach gegen SK Waizenauer Schärding auf dem Programm: Die erste Halbzeit war vor allem, wie es Christoph Weidenholzer, Trainer von Union Peuerbach, so schön gegenüber Ligaportal.at formulierte, ein "taktisches Geplänkel." Die Tore sollten erst in der zweiten Spielhälfte folgen. Der Unparteiische Philipp Wenigwieser setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Vedran Mesec brach für Union Peuerbach schließlich den Bann und markierte in der 70. Minute die 1:0-Führung. In der 88. Minute erzielte Laszlo Safar das 1:1 für den SK Waizenauer Schärding. Filip Fumic wurde zum Helden des Spiels, als er die Union Peuerbach mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (92.) doch noch in Front brachte und dadurch wichtige drei Punkte für den Gastgeber einfuhr.

Schärding verliert wichtige Punkte

Union Peuerbach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf mit einem 15:27-Torverhältnis. Die Union Peuerbach bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SK Waizenauer Schärding 27 Zähler zu Buche.

Während die Gäste damit nach 13 ungeschlagenen Partien erstmals wieder verloren, verbuchte Union Peuerbach mit dem vierten Sieg und dem vierten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

Am nächsten Samstag reist die Union Peuerbach zum SV Gmundner Milch, zeitgleich empfängt der SK Waizenauer Schärding den SC Schwanenstadt 08.

Stimme zum Spiel:

Christoph Weidenholzer (Trainer Union Peuerbach):

"Die erste Halbzeit war ein taktisches Geplänkel, es gab wenige Torchancen, keiner hat etwas zugelassen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann die bessern Torchancen. Die Schärdinger machten dann auch Druck. Nach dem Gegentor wären wir eigentlich auch mit einem Punkt zufrieden gewesen, es wäre ein gerechtes Unentschieden gewesen. Aber natürlich freuen wir uns über die Big Points und nehmen sie gerne."

Die Besten:

Union Peuerbach: Andreas Steinmayr (ZM) + Miguel Alexandre Ribeiro Teixeiro (T)

Landesliga West: Union Peuerbach – SK Waizenauer Schärding, 2:1 (0:0)

92 Filip Fumic 2:1

88 Laszlo Safar 1:1

70 Vedran Mesec 1:0