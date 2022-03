Befreiungsschlag bei Esternberg - 5:1 gegen Braunau/Ranshofen

Details Sonntag, 27. März 2022 13:12

Mit einem 5:1-Kantersieg zeigte sich Union Handy Shop Esternberg erfolgreich gegen SPG Braunau/Ranshofen und fuhr somit wichtige Punkte ein. Vor 180 Zuschauern durfte sich Nicolas Husensky doppelt in die Torschützenliste eintragen. Norbert Beham, Sportlicher Leiter der Esternberger, sprach nach Spielende offen: "Dieses hohe Ergebnis hat den Spielverlauf nicht so widergespiegelt wie es tatsächlich war." Außerdem lobte er die "kompakte Leistung" seiner Mannschaft.

"Ausgeglichenes Spiel"

Nicolas Husensky schoss für die Gastgeber in der 27. Minute das erste Tor. Der SPG Braunau/Ranshofen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Norbert Beham, Sportlicher Leiter von Union Handy Shop Esternberg, kommentierte die erste Spielhälfte gegenüber Ligaportal.at so: "Die erste Hälfte war es ein ausgeglichenes Spiel." Schließlich schickte der Unparteiische Manfred Erlinger beide Teams mit der knappen Führung für die Union Handy Shop Esternberg in die Kabinen. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff war Michael Aigner zur Stelle und markierte den Ausgleichstreffer zum 1:1 der SPG Braunau/Ranshofen (51.). Michael Fuchs machte in der 66. Minute das 2:1 der Union Handy Shop Esternberg perfekt. Lukas Hartinger erhöhte den Vorsprung der Esternberger nach 71 Minuten auf 3:1. Beham dazu: "Nach dem 3:1 ist das Spiel zu unseren Gunsten gekippt." Jan Vejvar brachte die Union Handy Shop Esternberg in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (86.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Husensky, der das 5:1 aus Sicht der Union Esternberg perfekt machte (90.), für ihn der zweite Spieltreffer. Am Ende fand die Union Handy Shop gegen den SPG Braunau/Ranshofen zu einem verdienten Sieg.

"Wichtige Punkte"

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Union Handy Shop Esternberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Die Union Esternberg bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist Esternberg wieder in der Erfolgsspur.

46 Gegentreffer musste der Braunau/Ranshofen im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mit erst 17 erzielten Toren hat der SPG Braunau/Ranshofen im Angriff Nachholbedarf. Nun musste sich der Braunau/Ranshofen schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SPG Braunau/Ranshofen entschied kein einziges der letzten neun Spiele für sich.

Am nächsten Samstag reist die Union Handy Shop Esternberg zum FC SGS Andorf, zeitgleich empfängt der Braunau/Ranshofen den SK Kammer.

Stimme zum Spiel:

Norbert Beham (Sportlicher Leiter Union Handy Shop Esternberg):

"Dieses hohe Spielergebnis hat den tatsächlichen Spielverlauf nicht widergespiegelt. Das Spiel war bei weitem nicht so eindeutig, vor allem in der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. In der zweiten Halbzeit sind wir nach dem Ausgleich gewankt, es war dann eine umstrittene Partie, beide Teams waren auf Augenhöhe und haben sich neutralisiert. Nach dem 3:1 ist das Spiel zu unseren Gunsten gekippt. Wir sind sehr zufrieden, das sind ganz wichtige Punkte. Wir hatten heute leichte Vorteile, aber vom Ergebnis ist es ein bisschen zu hoch."

Die Besten:

Union Handy Shop Esternberg: "Kompakte Leistung" + "Pauschallob an die gesamte Mannschaft" (Norbert Beham, Sportlicher Leiter)

Landesliga West: Union Handy Shop Esternberg – SPG Braunau/Ranshofen, 5:1 (1:0)

90 Nicolas Husensky 5:1

86 Jan Vejvar 4:1

71 Lukas Hartinger 3:1

66 Michael Fuchs 2:1

51 Michael Aigner 1:1

27 Nicolas Husensky 1:0