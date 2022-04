"Knapper Sieg in offenem Spiel" - Wimsbach gewinnt 2:1 gegen Sattledt

Details Sonntag, 03. April 2022 10:35

Durch Treffer von Philipp Plojer und Stefan Weiss vor 200 Zuschauern konnte SK Bad Wimsbach 1933 beim 2:1-Sieg gegen ATSV Bamminger Sattledt die wichtigen drei Punkte zuhause lassen. Thomas Plasser, Trainer der siegreichen Bad Wimsbacher, meinte nach Spielende: "Nach unserem Standard-Tor war das ein knappes, offenes Spiel!" Und: "Die ersten 20 Minuten sind wir schlecht ins Spiel hineingekommen."

"Matchplan anfangs nicht umgesetzt"

In Runde 16 der Landesliga West stand die Begegnung zwischen SK Bad Wimsbach 1933 und ATSV Bamminger Sattledt auf dem Zettel: Der ATSV Sattledt ging in der 15. Minute durch Semih Gölemez in Front. Thomas Plasser, Trainer der Heimmannschaft, kommentierte diese Phase nach Spielende zu Ligaportal: "Wir sind schlecht reingekommen ins Spiel und haben unseren Matchplan anfangs nicht umgesetzt. Das waren ca. 20. schlechte Minuten für uns am Start." Es folgte eine ausgeglichene Partie für Chancen beider Teams. Doch die Gastgeber hatten die Nase vorn: Philipp Plojer nutzte die Chance für SK Bad Wimsbach 1933 und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen, Unentschieden lautete der Zwischenstand. Die zweite Spielhälfte zeichnete sich ebenfalls wieder durch Chancen auf beiden Seiten aus. Thomas Plasser fasst das Spiel insgesamt treffend zusammen: "Es war ein knappes, offenes Spiel." Einige Minuten nach Wiederanpfiff versenkte Stefan Weiss die Kugel zum 2:1 (51.) für sein Team aus Bad Wimsbach. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Kurt Habichler trug der SK Bad Wimsbach 1933 einen 2:1-Heimsieg gegen ATSV Bamminger Sattledt davon.

Bad Wimsbach verbessert sich in Tabelle

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SK Bad Wimsbach 1933 in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Nur zweimal gaben sich die Gastgeber bisher geschlagen. Der SK Bad Wimsbach 1933 erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Der ATSV Bamminger Sattledt findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zeh, abgerutscht um einen Platz. Der Gast kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der ATSV Bamminger Sattledt in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am nächsten Samstag reist der SK Bad Wimsbach 1933 zur Union Stampfl-Bau Ostermiething, zeitgleich empfängt ATSV Bamminger Sattledt die Union Sparkasse Pettenbach.

Stimme zum Spiel:

Thomas Plasser (Trainer SK Bad Wimsbach 1933):

"Wir sind schlecht ins Spiel reingekommen und haben anfangs unseren Matchplan nicht umgesetzt. Nach diesen ca. 20 schlechten Minuten am Start haben wir uns dann aber gut hineingekämoft. Zum Glück erzielten wir dann dieses Standard-Tor, danach war es ein knappes, offenes Spiel. Wir hatten danach ein paar gute Konterchancen. Insgesamt war es ein knapper Sieg für uns in einem offenen Spiel."

Die Besten:

SK Bad Wimsbach 1933: Stefan Weiss (IV), Philipp Plojer (ST) (Thomas Plasser, Trainer)

Landesliga West: SK Bad Wimsbach 1933 – ATSV Bamminger Sattledt, 2:1 (1:1)

51 Stefan Weiss 2:1

33 Philipp Plojer 1:1

15 Semih Goelemez 0:1