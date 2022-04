"Drei Bonuspunkte für uns" - Schwanenstadt gewinnt 1:0 bei Schärding

Details Sonntag, 03. April 2022 11:07

Vor 120 Zuschauern endete die Begegnung zwischen SK Waizenauer Schärding und SC Schwanenstadt 08 mit einem 1:0-Erfolg der Gäste. Den einzigen Tagestreffer erzielte Boris Bisercic. Wolfgang Wagner, Co-Trainer der siegreichen Schwanenstädter, sprach nach dem Spiel von einer "Abwehrschlacht" und gab dem gesamten Team ein Pauschallob: "Schärding war die bessere Mannschaft, aber durch Einsatz, Kampfgeist, Wille und Glück haben wir heute gewonnen."

"Einsatz, Kampfgeist, Wille und Glück"

Die erste Halbzeit der Begegnung zwischen SK Waizenauer Schärding und SC Schwanenstadt 08 gehörte vor allem dem Gastgeber: Eine Chance nach der anderen ergab sich für das spielerisch stärkere Team aus Schärding. Wolfgang Wagner, Co-Trainer von SC Schwanenstadt 08, sah dies ebenfalls so: "Wir haben auch gewusst, dass die ersten vier Spiele in der Rückrunde spielerisch sehr schwer werden. Wir hatten also vor, gewisse Momente für uns zu nützen und Aktionen zu kreieren. Das Spiel war teilweise eine Abwehrschlacht, wir hätten in der Halbzeit schon einige Tore kassieren können." Die 120 anwesenden Zuschauer mussten sich zum Pausenpfiff mit einem torlesen Zwischenstand begnügen: Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Von den Chancen her hätten die Schärdinger schon hoch führen können. Nach Wiederanpfiff nützten die Gäste einen Moment für sich: Boris Bisercic machte in der 56. Minute das 1:0 des SC Schwanenstadt 08 perfekt. Wagner an dieser Stelle: "Natürlich war Schärding die bessere Mannschaft, spielerisch und vom Spielverlauf her, aber wir haben heute durch Einsatz, Kampftgeist, Wille und Glück auf unserer Seite gewonnen." Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gästen und dem SK Waizenauer Schärding aus.

Wichtige Punkte für Schwanenstadt

Nach 16 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den SK Waizenauer Schärding 27 Zähler zu Buche. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des Gastgebers ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 14 Gegentore zugelassen hat. Die letzten Auftritte von Schärding waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Gewinner SC Schwanenstadt 08 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Schwanenstadt 08 findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. SC Schwanenstadt 08 bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten. In den letzten fünf Partien rief der SC Schwanenstadt 08 konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Am nächsten Samstag reist der SK Waizenauer Schärding zur Union SGS Dorf an der Pram, zeitgleich empfängt SC Schwanenstadt 08 den SV Gmundner Milch.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Wagner (Co-Trainer SC Schwanenstadt 08):

"Uns fehlen sechs Stammspieler im Moment. Wir haben auch gewusst, dass die ersten vier Spiele in der Rückrunde spielerisch sehr schwer werden. Wir hatten also vor, gewisse Momente für uns zu nützen und Aktionen zu kreieren. Das Spiel war teilweise eine Abwehrschlacht, wir hätten in der Halbzeit schon einige Tore kassieren können. Natürlich war Schärding die bessere Mannschaft, spielerisch und vom Spielverlauf her, aber wir haben heute durch Einsatz, Kampftgeist, Wille und Glück auf unserer Seite gewonnen. Wir als Trainerteam haben die ganze Woche unsere Mannschaft auf dieses Spiel gut eingestellt und die Sache mit einem minimalen Kader gut gemacht. Das war heute ein Bonus-Spiel mit drei Bonuspunkten für uns. Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft!"

Die Besten:

SC Schwanenstadt 08: David Ohler (IV) + Christoph Ohler (IV) + Antonio Tokic (T) + Boris Bisercic (ST) + "Pauschallob an die gesamte Mannschaft" (Wolfgang Wagner)

Landesliga West: SK Waizenauer Schärding – SC Schwanenstadt 08, 0:1 (0:0)

56 Boris Bisercic 0:1