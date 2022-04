"Geschlossene Mannschaftsleistung" - Gmunden mit 3:0 gegen Peuerbach

Details Sonntag, 03. April 2022 12:02

Der SV Gmundner Milch erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen die Union Peuerbach. Der Gastgeber aus Gmunden ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Peuerbach einen klaren Erfolg. Durch diesen dreifachen Punktegewinn konnte sich die "Schwäne" aktuell auf den dritten Tabellenplatz verbessern. Kiril Chokchev, Trainer der erfolgreichen Gmundner, zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden: "Wir haben unser Spiel gut umgesetzt heute."

"Haben sehr gut begonnen"

Runde 16 in der Landesliga West, auf dem Zettel stand die Partie SV Gmundner Milch gegen Union Peuerbach: Die Gmundner dominierten die erste Spielhälfte mit zahlreichen Torchancen, es hätte also bereits beim Pausenpfiff höher stehen können. 215 Zuschauer verfolgten das 1:0 der Heimmannschaft in der 40. Minute. Die Pausenführung der Gastgeber vom Traunsee fiel somit knapp mit 1:0 aus. Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Philipp Hubinger versenkte Tommy Schmidl die Kugel zum 2:0 für den SV Gmundner Milch (66.). Auch die zweite Spielhälfte war vor allem durch viele Torchancen der Gmundner gekennzeichnet. Immerhin gelange Richard Veverka in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer zum 3:0 für SV Gmundner Milch (85.). Am Ende verbuchte der SV Gmundner Milch gegen die Union Peuerbach einen ungefährdeten und verdienten 3:0-Sieg.

Gmunden auf Platz drei

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Gmundner Milch im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. An der Abwehr des SV Gmundner Milch ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 17 Gegentreffer musste Gmunden bislang hinnehmen. Nur dreimal gab sich der SV Gmundner Milch bisher geschlagen. Gmunden ist seit drei Spielen unbezwungen.

Union Peuerbach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Im Angriff des Gasts herrscht Flaute. Erst 15-mal brachte die Union Peuerbach den Ball im gegnerischen Tor unter. Union Peuerbach kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Am nächsten Samstag reist der SV Gmundner Milch zum SC Schwanenstadt 08, zeitgleich empfängt die Union Peuerbach den SPG Braunau/Ranshofen.

Stimme zum Spiel:

Kiril Chokchev (Trainer SV Gmundner Milch):

"Wir haben heute sehr gut begonnen, das war ingesamt eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben unser Spiel gut umgesetzt. Peuerbach war in der Offensive nicht so stark heute. Wir haben kompakt gespielt und gut agiert. Der Sieg geht in dieser Höhe also völlig in Ordnung, wir haben einige hochkarätige Changen liegen gelassen."

Die Besten:

SV Gmundner Milch: "geschlossene Mannschaftsleistung" + "Pauschallob" (Kiril Chokchev)

Landesliga West: SV Gmundner Milch – Union Peuerbach, 3:0 (1:0)

85 Richard Veverka 3:0

66 Tommy Schmidl 2:0

40 Raphael Hofstaetter 1:0