"Hochverdienter Sieg" - Pettenbach demontiert Dorf/Pram mit 7:0

Details Sonntag, 03. April 2022 12:47

Mit einem eindrucksvollen 7:0-Heimsieg überwand Union Sparkasse Pettenbach die Union SGS Dorf/Pram vor 160 Zuschauern. Vor allem eine Leistung ragte heraus, nämlich jene von Mattia Olivotto, der drei Tore erzielte. Siegertrainer Rainer Kührer lobte nach Spielende folgerichtig sein Team und vor allem die Kontinuität: "Ich bin sehr stolz, dass wir nach dem 3:0 nicht aufgehört, sondern nachgelegt haben. Das war sehr beeindruckend!"

"Aggressiv gestartet"

Bei fast winterlichen Verhältnissen stand die Partie Union Sparkasse Pettenbach gegen Union SGS Dorf/Pram auf dem Zettel: Mit einem schnellen Doppelpack (21./23.) zum 2:0 schockte Mattia Olivotto die Union SGS Dorf an der Pram. Rainer Kührer, Trainer von Union Sparkasse Pettenbach, zu Ligaportal: "Wir sind heute aggressive in dieses Spiel gestartet." Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Ivan Matanovic mit dem 3:0 für die Union Sparkasse Pettenbach zur Stelle (45.). Nach dem souveränen Auftreten des Gastgebers überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche 3:0-Führung stand. Es ging in dieser Tonalität in der zweiten Spielhälfte weiter: Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Olivotto (51.), ein Eigentor von Lucas Steinmetz (62.) und Pascal Waldl (67.). Den Vorsprung der Union Sparkasse Pettenbach ließ Stefan Prielinger in der 80. Minute anwachsen. Referee Edin Kustura pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Pettenbach bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde. Diesen hohen 7:0-Heimerfolg der Gastgeber fand wohl nicht nur Trainer Kührer "beeindruckend".

"Hochverdienter Sieg"

Bei der Union Sparkasse Pettenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die Union Sparkasse Pettenbach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Union Sparkasse Pettenbach verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über die Union Dorf/Pram ist die Union Sparkasse Pettenbach weiter im Aufwind.

Mit lediglich sieben Zählern aus 15 Partien steht Union SGS Dorf/Pram auf dem Abstiegsplatz. Den Gästen muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Landesliga West markierte weniger Treffer als die Union SGS Dorf an der Pram. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur einem Sieg und vier Unentschieden sind die Aussichten der Union SGS Dorf/Pram alles andere als positiv. Die Misere hält an. Insgesamt kassierte die Union SGS Dorf an der Pram nun schon vier Niederlagen am Stück.

Am nächsten Samstag reist die Union Sparkasse Pettenbach zum ATSV Bamminger Sattledt, zeitgleich empfängt die Union SGS Dorf/Pram den SK Waizenauer Schärding.

Stimme zum Spiel:

Rainer Kührer (Trainer Union Sparkasse Pettenbach):

"Wir sind heute aggressiv in diese Spiel gestartet. Nach der ersten Halbzeit war diese Partie für uns entschieden. Das war heute ein hochverdienter Sieg. Wir haben einen hohe Qualität in der Offensive. Außerdem bin ich sehr stolz, dass wir nach dem 3:0 nicht aufgehört, sondern nachgelegt haben und noch weitere vier Tore erzielten, das war beeindruckend!"

Die Besten:

Union Sparkasse Pettenbach: "geschlossene Mannschaftsleistung" + Mattia Olivotto (ST) (Rainer Kührer)

Landesliga West: Union Sparkasse Pettenbach – Union SGS Dorf an der Pram, 7:0 (3:0)

80 Stefan Prielinger 7:0

67 Pascal Waldl 6:0

62 Eigentor durch Lucas Alexander Steinmetz 5:0

51 Mattia Olivotto 4:0

45 Ivan Matanovic 3:0

23 Mattia Olivotto 2:0

21 Mattia Olivotto 1:0