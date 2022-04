Nach 0:1: SK Schärding überrollt Union Dorf an der Pram mit 5:1

Details Sonntag, 10. April 2022 11:42

Mit 1:5 verlor die Union SGS Dorf an der Pram am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen den SK Waizenauer Schärding vor 195 Zuschauern. Mann des Spiels war der Schärdinger Stürmer Jan Schrank mit drei Treffern. Der Gastgeber kassierte zwei Rote Karten. Bernhard Straif, Trainer der erfolgreichen Schärdinger Mannschaft, zeigte sich nach dem Spiel offen: "Anfangs waren wir nicht so gut im Spiel, aber unserem glücklichen Ausgleich haben wir Selbstvertrauen bekommen. Der Sieg war zwar zu hoch, aber verdient."

"Anfangs sehr zerfahren"

Martin Nisser ließ sich in der 28. Minute nicht zweimal bitten und verwerteteper Elfmeter zum 1:0 für die Union SGS Dorf an der Pram. Jan Schrank war zur Stelle und markierte das 1:1 des SK Waizenauer Schärding (35.). Bernhard Straif, Trainer der Schärdinger, beschrieb die erste Halbzeit im Gespräch mit Ligaportal so: "Am Anfang waren beide Seiten sehr zerfahren, es war ein schlechter Start von beiden Teams." Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen, es ging bei einem 1:1-Zwischenstand in die Umkleidekabinen.

"Nach Ausgleich Selbstvertrauen gewonnen"

Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SK Schärding nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schrank in diesem Spiel (54.). In derselben Minute sah Melis Becirbasic wegen Torchancenverhinderung die Rote Karte. In der 62. Minute erhöhte Jakub Rusnak auf 3:1 für den Gast aus Schärding. Die zweite Rote Karte an diesem Spieltag kassierte Lucas Steinmetz in der 75. Minute für ein Foulspiel. Michael Ebner vollendete zum fünften Tagestreffer in der 77. Spielminute. Schrank stellte schließlich in der 81. Minute den 5:1-Sieg für seine Schärdinger sicher und markierte damit seinen dritten Tagestreffer. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Lino Heiduck stand der Auswärtsdreier für den SK Waizenauer Schärding. Man hatte sich gegen die Union SGS Dorf an der Pram durchgesetzt, vor allem die zweite Halbzeit war der Knackpunkt, denn hier wurde diese Partie zugunsten der Gäste aus Schärding entschieden. Straif meinte über sein Team in der zweiten Hälfte: "Der Ausgleich war ein Glück für uns, wir haben dadurch Selbstvertrauen bekommen."

Union SGS Dorf an der Pram besetzt mit sieben Punkten weiterhin einen direkten Abstiegsplatz. Mit nur 15 Treffern stellen die Gastgeber den harmlosesten Angriff der Landesliga West. Die Union SGS Dorf an der Pram musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die man insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster, bei 50 Gegentreffern.

Nach dem klaren Erfolg über Union SGS Dorf an der Pram festigt der SK Waizenauer Schärding aktuell den dritten Tabellenplatz, man sprang um einen Platz nach oben. Man verbuchte insgesamt acht Siege, sechs Remis und drei Niederlagen.

Die Defensivleistung der Union SGS Dorf an der Pram lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SK Waizenauer Schärding offenbarten sich eklatante Mängel und man stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Union SGS Dorf an der Pram steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SK Waizenauer Schärding mit aktuell 30 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Samstag reist die Union SGS Dorf an der Pram zum SV Gmundner Milch, zeitgleich empfängt SK Waizenauer Schärding den ATSV Bamminger Sattledt.

Stimme zum Spiel:

Bernhard Straif (Trainer SK Waizenauer Schärding):

"Am Anfang war das Spiel auf beiden Seiten sehr zerfahren, es war ein schlechter Start für beide Teams. Der Ausgleich für uns uns war ein Glück, danach haben wir wieder Selbstvertrauen bekommen, haben mutiger und präziser nach vorne gespielt. Kurz gesagt: Anfangs waren wir nicht so gut, sind aber dann gut ins Spiel gekommen. Unser Sieg war zwar zu hoch, aber trotzdem verdient. Sie waren nicht so gut und wir waren eben ein bisschen besser."

Die Besten:

SK Waizenauer Schärding: Jan Schrank (ST) (Bernhard Straif)

Landesliga West: Union SGS Dorf an der Pram – SK Waizenauer Schärding, 1:5 (1:1)

81 Jan Schrank 1:5

77 Michael Ebner 1:4

62 Jakub Rusnak 1:3

54 Jan Schrank 1:2

35 Jan Schrank 1:1

28 Martin Nisser 1:0