"Hätten Sack früher zumachen können" - Peuerbach mit 3:0 souverän gegen Braunau/Ranshofen

Sonntag, 10. April 2022

Mit einem 3:0-Heimerfolg schickte Union Peuerbach die Gäste von SPG Braunau/Ranshofen wieder heim. Vor 200 Zuschauern konnten sich Vedran Mesec, Roman Steinmann und Stefan Kornfelder in die Torschützenliste eintragen. Christoph Weidenholzer, Trainer von Union Peuerbach, hatte eine durchaus realistische und selbstkritische Spielanalyse parat: "Wir haben insgesamt dominant gespielt, aber hätten den Sack schon früher zumachen können." In der Tabelle hat dieses Ergebnis für beide Mannschaften keine Konsequenzen.

"Von Anfang an Kommando übernommen"

Die erste Halbzeit der Begegnung zwischen Union Peuerbach und SPG Braunau/Ranshofen war vor allem durch einige Torchancen der Gastgeber gekennzeichnet. Christoph Weidenholzer, Trainer von Union Peuerbach, beschrieb es nach Spielende zu Ligaportal so: "Wir haben von Anfang an das Kommando übernommen, waren dominant und haben Chancen herausgespielt." Ehe es in die Kabinen ging, markierte Vedran Mesec das 1:0 für Union Peuerbach (40.). Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 47. Minute brachte Roman Steinmann das Netz für die Union Peuerbach zum Zappeln, somit stand es 2:0 für den Gastgeber. Stefan Kornfelder überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Union Peuerbach (63.). Mit dem Ende der Spielzeit strich die Union Peuerbach gegen SPG Braunau/Ranshofen die volle Ausbeute ein. Beim Abpfiff durch Schiedsrichter Ahmed Causevic konnte Union Peuerbach drei Punkte einfahren.

Unveränderte Tabellensituation

Gewinner Union Peuerbach findet sich aktuell auf unverändertem Platz in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Union Peuerbach bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für Union Peuerbach, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der SPG Braunau/Ranshofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fielen die Gäste in der Tabelle nicht zurück und bleiben damit auf Platz 13. Im Angriff des Braunau/Ranshofen herrscht Flaute. Erst 17-mal brachte der SPG Braunau/Ranshofen den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich SPG Braunau/Ranshofen schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SPG Braunau/Ranshofen entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

Am nächsten Samstag reist die Union Peuerbach zum FC SGS Andorf, zeitgleich empfängt SPG Braunau/Ranshofen den SC Schwanenstadt 08.

Stimme zum Spiel:

Christoph Weidenholzer (Trainer Union Peuerbach):

"Wir haben heute von Anfang an das Kommando übernommen und dominant gespielt. Wir haben uns einige Chancen herausgespielt und gut durchkombiniert, aber es wollte noch nicht sein. In der zweiten Halbzeit sind wir gut rausgekommen und hatten dann vier richtig große Chancen. Allerdings hätten wir den Sack schon früher zumachen müssen."

Die Besten:

Union Peuerbach: "Pauschallob an die ganze Mannschaft" (Christoph Weidenholzer)

Landesliga West: Union Peuerbach – SPG Braunau/Ranshofen, 3:0 (1:0)

63 Stefan Kornfelder 3:0

47 Roman Steinmann 2:0

40 Vedran Mesec 1:0