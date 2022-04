16 Partien ohne Niederlage: Andorf setzt Erfolgsserie fort - 3:2 bei Kammer

Details Sonntag, 10. April 2022 12:49

Der SK Kammer und der FC Andorf lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 für die Andorfer vor 250 Zuschauern endete. Der FC SGS Andorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel war 1:0 für den Gast ausgegangen. "Man of the Match" wurde der zweifache Torschütze Lukas Zikeli. Reinhard Köstlinger, Obmann von FC SGS Andorf, zeigte sich nach Spielende mit der Mannschaftsleistung zufrieden: "In der zweiten Spielhälfte waren wir spielerisch überlegen und haben es souverän herausgespielt."

Blitzstart für Kammer

Der SK Kammer erwischte an diesem Tag einen Blitzstart ins Spiel: Manuel Alexander traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Die passende Antwort hatte Lukas Zikeli parat, als er in der zwölften Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Franck Matondo in der 16. Minute per Freistoß. In der 37. Spielminute kassierte Patrick Kroissmayr für ein Foul die Gelb-Rote Karte. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff zum zweiten Durchgang durch Referee Markus Wimmer musste der SK Kammer den Treffer von Sebastian Bauer zum 2:2 hinnehmen (61.). Danach fiel die Entscheidung in dieser Partie: Der Treffer zum 3:2 sicherte dem FC Andorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Zikeli in diesem Spiel (66.), der wohl zurecht als "Man of the Match" später bezeichnet wurde.

Tabellenstand unverändert

Trotz der 2:3-Schlappe behält der Gastgeber den siebten Tabellenplatz bei. Der SK Kammer verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und vier Niederlagen und hat ein 27:22-Torverhältnis.

Der FC SGS Andorf behauptet nach dem Erfolg über den SK Kammer den zweiten Tabellenplatz. Der FC Andorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch sieben Unentschieden und eine Niederlage dazu bei einem 31:12-Torverhältnis.

Mit insgesamt 34 Zählern befindet sich der FC SGS Andorf voll in der Spur. Die Formkurve des SK Kammer dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Samstag reist der SK Kammer zum SV HAI Schalchen, zeitgleich empfängt der FC SGS Andorf die Union Peuerbach.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Köstlinger (Obmann FC SGS Andorf):

"In der ersten Halbzeit haben wir nicht so gut gespielt, dafür waren wir dann in der zweiten Spielhälfte spielerisch überlegen und haben es souverän herausgespielt."

Die Besten:

FC SGS Andorf: Lukas Zikeli (M): "Man of the Match" (Reinhard Köstlinger)

Landesliga West: SK Kammer – FC SGS Andorf, 2:3 (2:1)

66 Lukas Zikeli 2:3

61 Sebastian Bauer 2:2

16 Franck Matondo 2:1

12 Lukas Zikeli 1:1

6 Manuel Alexander 1:0