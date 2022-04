Bisercic sichert Schwanenstadt das 1:1 gegen Gmunden

Details Sonntag, 10. April 2022 13:12

Der SV Gmundner Milch ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den SC Schwanenstadt 08 hinausgekommen. Boris Bisercic konnte in der 81. Minute per Elfmeter den Ausgleich vor 200 Zuschauern erzielen. Kiril Chokchev, Gmunden-Trainer, zeigte sich nach dieserm Remis unzufrieden und fand deutliche Worte: "WIr haben zahlreiche Chancen kreiert, aber nur ein Tor erzielt. Da müssen wir sehr viel verbessern." In der Tabelle rutschten die Gmundner somit einen Platz zurück.

"Hatten sieben oder acht 100-Prozentige"

Der Gastgeber geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Dragan Calic das schnelle 1:0 für seine Gmundner erzielte. Die erste Halbzeit zeichnete sich vor allem durch eine Überlegenheit der Gäste aus Gmunden aus, nicht nur was die Zahl der Torchancen betraf. Der SC Schwanenstadt 08 brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SV Gmundner Milch hatte bis zur Pause Bestand, somit ging es bei einer knappen 1:0-Führung von SV Gmundner Milch in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit kassierte Brian Crstin für ein Foul die Gelb-Rote Karte. Auch der zweite Durchgang dieser Partie war ähnlich dem ersten, nämlich mit vielen Torchancen aufseiten der Gäste. Kiril Chokchev, Trainer von SV Gmundner Milch, sprach nach Spielende von insgesamt "sieben oder acht 100-prozentigen Torchancen". Doch getreu dem Spruch "Wer die Tore nicht schießt bekommt sie" kam es wie es kommen musste: Für den späten Ausgleich der Schwanenstädte war Boris Bisercic verantwortlich, der in der 81. Minute per Elfmeter zur Stelle war. In der Nachspielzeit sah Dragan Calic bei den Gmundner noch für ein Foul noch von Schiedsrichter Stephan Bauer die Rote Karte. Am Ende trennten sich SC Schwanenstadt 08 und SV Gmundner Milch schiedlich-friedlich mit einem 1:1.

Schwanenstadt weiter Tabellenzwölfter

Der SC Schwanenstadt 08 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Schwanenstadt findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Der SC Schwanenstadt 08 verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und zehn Niederlagen, Torverhältnis 19:39.

Sicherlich ist das Ergebnis für den SV Gmundner Milch nicht zufriedenstellend. Die Gmundner rutschten somit zwischenzeitlich auf den vierten Platz. Mit beeindruckenden 41 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der Landesliga West, jedoch kam dieser gegen Schwanenstadt nicht voll zum Zug. Nur dreimal gab sich Gmunden bisher geschlagen. Der SV Gmundner Milch ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am nächsten Samstag reist der SC Schwanenstadt 08 zum SPG Braunau/Ranshofen, zeitgleich empfängt SV Gmundner Milch die Union SGS Dorf an der Pram.

Stimme zum Spiel:

Kiril Chokchev (Trainer SV Gmundner Milch):

"Der Gegner hatte bis auf das Tor per Elfmeter null Torchancen in diesem Spiel. Wir hatten sieben oder acht 100-prozentige Torchancen. Das ist unser Problem im Moment: WIr können unsere Chancen nichft zum richtigen Zeitpunkt nützen. Wir haben insgesamt zahlreiche Chancen kreiert, aber nur ein Tor erzielt. Da müssen wir sehr viel verbessern. Kurz gesagt: Wir haben heute sehr gut gespielt bis auf unsere Chancenverwertung. Es ist schwierig gerade Worte zu finden, das war ein bisschen enttäuschend heute."

Landesliga West: SC Schwanenstadt 08 – SV Gmundner Milch, 1:1 (0:1)

81 Boris Bisercic 1:1

5 Dragan Calic 0:1