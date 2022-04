"Richtiger Fight" - 3:3 zwischen Gmunden und Dorf/Pram

Details Sonntag, 17. April 2022 13:43

Mit einem 3:3 trennten sich SV Gmundner Milch und Union SGS Dorf an der Pram vor 250 Zuschauern. Marcel Deller erzielte in der 89. Spielminute noch den wichtigen Ausgleichstreffer zum 3:3 für die Gäste aus Dorf an der Pram. Mario Mitrovic, Dorf/Pram-Trainer: "Wir haben heute mit Herz, Leidenschaft, Kampf und Mentalität gespielt. Das war ein verdienter Punkt. Respekt an mein Team!"

"Gut gestartet"

250 Zuschauer sahen, wie Richard Veverka das 1:0 per Freistoß für seine Gmundner in der 12. Minute markierte. Die erste Spielhälfte zeichnete sich durch ein gewohnte hohes spielerisches Niveau der Traunseestädter aus, Mario Mitrovic, Dorf/Pram-Trainer, bestätigte dies nach Spielende: "Gmunden hat eben eine Offensivqualität." Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte demzufolge der SV Gmundner Milch auf 2:0 (39.), den Treffer erzielte Miroslav Antonov per Elfmeter. Kurz vor dem Seitenwechsel legte der SV Gmundner Milch das 3:0 durch Raphael Hofstätter nach (43.). Nach dem souveränen Auftreten der Gmundner überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche 3:0-Führung stand.

"Herz, Leidenschaft, Kampf, Mentalität"

Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Schiedsrichterin Maria Ennsgraber wurde es spannend: In der 52. Minute lenkte Aleksa Markovic den Ball zugunsten der Union SGS Dorf an der Pram ins eigene Netz. Für das zweite Tor der Gäste war Jonas Weger verantwortlich, der in der 82. Minute per Freistoß das 2:3 besorgte. Der Treffer, der Marcel Deller in der 89. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich und wichtigen Punkt. Gedanklich hatte der SV Gmundner Milch den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte den Gästen aus Dorf an der Pram am Ende noch den Teilerfolg.

Wichtiger Punkt für Dorf an der Pram

Nach 18 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für die Gmundner 31 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 44 Treffern stellt der SV Gmundner Milch den besten Angriff der Landesliga West. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Gmunden zu besiegen.

Die Union SGS Dorf an der Pram muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich acht Zählern aus 17 Partien steht die Union SGS Dorf an der Pram auf dem Abstiegsplatz. 18:53 – das Torverhältnis spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen Sieg, fünf Remis und elf Niederlagen hat die Union SGS Dorf an der Pram momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei der Union SGS Dorf an der Pram. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Am nächsten Samstag reist der SV Gmundner Milch zum ATSV Bamminger Sattledt, zeitgleich empfängt Union SGS Dorf an der Pram den SPG Braunau/Ranshofen.

Stimme zum Spiel:

Mario Mitrovic (Trainer Union SGS Dorf an der Pram):

"Wir sind heute gut gestartet, es war von Anfang an ein offenes Spiel. Verletzungs- und krankheitsbedingt war bei uns heute die gesamte Abwehr nicht vollständig besetzt. Wir bekamen drei vermeidbare Standardtore. Gmunden hat eben eine Offensivqualität. In der Kabine während der Halbzeitpause haben wir dann unsere Fehler angesprochen und uns gepushed. In der zweiten Halbzeit hat mein Team dann mit Herz, Leidenschaft, Kampf und Mentalität gespielt. Das war ein verdienter Punkt! Wir haben heute alles rausgeholt, das war ein richtiger Fight, jeder hat für jeden gearbeitet und ist gelaufen. Respekt an mein Team!"

Die Besten:

Union SGS Dorf an der Pram: "Pauschallob" (Mario Mitrovic)

Landesliga West: SV Gmundner Milch – Union SGS Dorf an der Pram, 3:3 (3:0)

89 Marcel Deller 3:3

82 Jonas Weger 3:2

52 Eigentor durch Aleksa Markovic 3:1

43 Raphael Hofstaetter 3:0

39 Miroslav Budyonov Antonov 2:0

12 Richard Veverka 1:0