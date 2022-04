"Hätten mehr Tore machen können" - Dorf/Pram siegt im Kellerduell gegen Braunau/Ranshofen 4:2

Details Sonntag, 24. April 2022 12:22

Die Union SGS Dorf an der Pram sammelte vor 99 Zuschauern mit dem 4:2-Sieg gegen den SPG Braunau/Ranshofen drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich die Union Dorf/Pram die Nase vorn. Das Hinspiel war 3:0 für den Braunau/Ranshofen ausgegangen. Mario Mitrovic, Trainer der siegreichen Mannschaft aus Dorf/Pram, nach dem Spiel: "Wir haben heute verdient gewonnen!"

"Haben uns viel vorgenommen"

Es war als "Kellerduell der Landesliga West" angekündigt worden, die Begegnung zwischen dem Tabellenletzten gegen den -vorletzten, Union SGS Dorf/Pram gegen SPG Braunau/Ranshofen: Vor 99 Zuschauern brachte Agron Daka Union SGS Dorf/Pram in der 24. Minute in Front. Ehe der Unparteiische Wolfgang Oberhuber die Protagonisten zur Pause bat, traf Marcel Deller zum 2:0 zugunsten der Gastgeber (44.). Als neutraler Beobachter ließ sich nach den ersten 45 Minuten festhalten: Wenig Show, aber viel Leidenschaft. Mario Mitrovic, Trainer von Union SGS Dorf/Pram: "Wir haben uns heute viel gegen Braunau vorgenommen. Denn hätten wir dieses Spiel verloren, hätten wir wohl schon für den Abstieg planen müssen." Mit der Führung für das Schlusslicht ging es in die Halbzeitpause. Nur eine Minute nach dem Wiederanpfiff baute Rasim Daudbasic den Vorsprung der Union SGS Dorf/Pram in der 46. Minute aus. Patrick Hubner schoss die Kugel zum 1:3 für den SPG Braunau/Ranshofen über die Linie (66.). Für das 4:1 der Union Dorf/Pram sorgte Dominik Gehmaier, der in Minute 87 zur Stelle war. Kurz darauf traf Mirza Hasanovic in der Nachspielzeit für den Braunau/Ranshofen (92.). Im Endeffekt kassierte der Gast gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage. Die Tabellensituation beider Teams bleibt durch dieses Ergebnis allerdings unverändert:

Es bleibt spannend

Trotz der drei Zähler machte Union SGS Dorf/Pram im Klassement keinen Boden gut. Mit 55 Toren fing sich die Union SGS Dorf an der Pram die meisten Gegentore in der Landesliga West ein. Die Union SGS Dorf/Pram bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Union SGS Dorf/Pram endlich wieder einmal drei Punkte.

Der SPG Braunau/Ranshofen findet sich nach dieser Niederlage punktegleich nur auf einem Rang höher wieder: Rang 13. SPG Braunau/Ranshofen schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 54 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich der SPG Braunau/Ranshofen schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Aktuelles Torverhältnis 23:54. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der Braunau/Ranshofen nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Samstag reist die Union SGS Dorf/Pram zum FC SGS Andorf, zeitgleich empfängt der SPG Braunau/Ranshofen den ATSV Bamminger Sattledt.

Stimme zum Spiel:

Mario Mitrovic (Trainer Union SGS Dorf/Pram):

"Wir haben uns heute viel gegen Braunau vorgenommen. Denn hätten wir dieses Spiel verloren, hätten wir wohl schon für den Abstieg planen müssen. Durch dieses Ergebnis sind wir aber noch ein bisschen dabei. Unterm Strich haben wir heute verdient gewonnen, wir waren von Anfang an kompetent und überlegen. Die Chancen waren heute da für mehr Tore, wir hätten noch mehr machen können. Braunau hat insgesamt wenig Druck gemacht, es war trotzdem ein schweres Spiel für uns, es war auf Messers Schneide."

Die Besten:

Union SGS Dorf/Pram: Agron Daka (ST) + Jakob Zweimüller (ZM) (Mario Mitrovic)

Landesliga West: Union SGS Dorf an der Pram – SPG Braunau/Ranshofen, 4:2 (2:0)

92 Mirza Hasanovic 4:2

87 Dominik Gehmaier 4:1

66 Patrick Hubner 3:1

46 Rasim Daudbasic 3:0

44 Marcel Deller 2:0

24 Agron Daka 1:0