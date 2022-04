"Wichtige drei Punkte für uns" - Schwanenstadt verlangt Andorf alles ab und verliert 1:2

Details Sonntag, 24. April 2022 12:57

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der FC SGS Andorf mit 2:1 gegen SC Schwanenstadt 08 für sich entschied. Die Überraschung blieb aus, sodass der SC Schwanenstadt 08 eine Niederlage kassierte. Vor 100 Zuschauern trafen Tarik Ramakic für den Gastgeber und Moritz Kittl sowie Thomas Kickinger für die Gäste. Gerald Berger, Sektionsleiter der erfolgreichen Andorfer, meinte nach dem Spiel: "Auch wenn wir nicht den besten Tag hatten waren es wichtige drei Punkte für uns."

"Kamen nie richtig ins Spiel"

Gerald Berger, Sektionsleiter von FC SGS Andorf, beschrieb es im Nachhinein treffend: "In der ersten Halbzeit kamen wir nie richtig ins Spiel und kassierten früh das erste Tor." Tarik Ramakic machte in der neunten Minute das 1:0 von Gastgeber SC Schwanenstadt 08 perfekt. Zur Pause hatte die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung inne. Bei einem 1:0-Stand pfiff Schiedsrichter Ahmed Causevic zur Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte traf Moritz Kittl zum 1:1 zugunsten des FC SGS Andorf (60.). Der Treffer von Thomas Kickinger acht Minuten später zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass die Gäste im kommenden Jahr eine Etage höher spielen (68.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der FC SGS Andorf gegen den SC Schwanenstadt 08 die volle Ausbeute von drei Punkten ein. Berger analysierte danach trocken: "Auch wenn wir nicht den besten Tag hatten waren es wichtige drei Punkte für uns."

Tabellenstand unverändert

In der Tabelle liegt SC Schwanenstadt 08 nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang bei einem aktuellen 21:45-Torverhältnis. Dem SC Schwanenstadt 08 muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Erst 21 erzielte Treffer sprechen eine deutliche Sprache. Nun musste sich der SC Schwanenstadt 08 schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Schwanenstadt nur vier Zähler.

Der FC SGS Andorf behauptet nach dem Erfolg über den SC Schwanenstadt 08 den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund des FC SGS Andorf steht nahezu felsenfest. Erst 15-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der FC Andorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch acht Unentschieden und eine Niederlage dazu. Seit 18 Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den FC SGS Andorf zu besiegen.

Während SC Schwanenstadt 08 am nächsten Samstag (16:30 Uhr) beim SV HAI Schalchen gastiert, duelliert sich der FC SGS Andorf zeitgleich mit der Union SGS Dorf an der Pram.

Stimme zum Spiel:

Gerald Berger (Sektionsleiter FC SGS Andorf):

"In der ersten Halbzeit kamen wir nie richtig ins Spiel und kassierten früh das erste Tor. Kurz darauf hatten wir die riesige Chance zum 1:1, trafen aber nur die Stange. Es gab während des Spiels mehrere Unterbrechungen, einmal verletzte sich der Assistent des Schiedsrichters und weiters ein Spieler von uns, welcher per Rettung in das Spital gebracht wurde, er hatte eine Platzwunde am Kopf, ist aktuell aber wieder in gutem Zustand. In der zweiten Halbzeit kamen wir besser ins Spiel, machten aber im Spielaufbau zu viele Fehler. In der 60. Minute gelang uns dann durch unseren jungen Neuzugang Moritz Kittl der Ausgleich. Wir wollten unbedingt den Sieg und zehn Minuten später gelang uns auch der Führungstreffer durch Thomas Kickinger. Die Heimmannschaft hatte noch Pech mit einem Lattenschuss. Auch wenn wir nicht den besten Tag hatten waren es wichtige drei Punkte für uns."

Die Besten:

FC SGS Andorf: Manuel Reitinger (LV) + Thomas Kickinger (ST) (Gerald Berger)

Landesliga West: SC Schwanenstadt 08 – FC SGS Andorf, 1:2 (1:0)

68 Thomas Kickinger 1:2

60 Moritz Kittl 1:1

9 Tarik Ramakic 1:0