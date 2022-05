"Sehr reife Leistung" - Gmunden mit 3:0-Erfolg über Bad Wimsbach

Details Sonntag, 01. Mai 2022 13:53

Vor 350 Zuschauern konnte SV Gmundner Milch einen 3:0-Heimsieg gegen SK Bad Wimsbach 1933 einbringen. Sertan Cam erzielte dabei zwei Treffer. Für die aktuelle Tabellenlage bedeutet dieses Ergebnis keine Konsequenzen. Markus Medl, Medienbeauftrager der Gmundner, sprach nach Spielende von einer "sehr geschlossenen Mannschaftsleistung": "Wir haben nichts zugelassen, das war ein souveräner Auftritt des ganzen Teams heute."

"Sehr geschlossene Mannschaftsleistung"

Die 350 anwesenden Zuschauer der Begegnung zwischen SV Gmundner Milch und SK Bad Wimsbach 1933 sahen ein früher Tor aufseiten der Gastgeber: Sertan Cam brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des SV Gmundner Milch über die Linie (17.). In der 36. Minute erhöhte Leon Cubrelji auf 2:0 für das Heimteam. Und es war so wie es Markus Medl, Medienbeauftragter der Gmundner, später beschrieb: "Das war heute von der ersten bis zur letzten Minute eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Man hat gemerkt: Die Mannschaft wollte den Heimsieg unbedingt." Tatsächlich fand das Team von SV Gmundner Milch viele Torchancen vor, konnte diese allerdings nicht gewinnbringend verwerten. Somit ging es beim 2:0-Stand der Gmundner in die Kabine.

Zweiter Treffer für Cam

Auch nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Schiedsrichter Edin Kustura fand diese Partie im bisher gewohnten Spielverlauf statt, die Gastgeber hatten also wieder einige Chancen auf ihrem Zettel stehen. In der 78. Minute schließlich fand das Tempo der Gmundner seine Entsprechung in einem weiteren Tor: Cam überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den SV Gmundner Milch und konnte also sein zweites Tor an diesem Tag erzielen. Schlussendlich verbuchte die Mannschaft aus Gmunden gegen den SK Bad Wimsbach 1933 einen überzeugenden Heimerfolg. Medl dazu ganz endeutig: "Das war heute das lang erwartete Erfolgserlebnis für uns."

Keine Veränderung in der Tabelle

Was bedeutet dieses Ergebnis für die aktuelle Tabellenlage der Landesliga West?

SV Gmundner Milch steht nach diesem Sieg mit einem 48:24-Torverhältnis auf dem vierten Rang. Bis jetzt sammelte man neun Siege, sieben Remis und vier Niederlagen.

Spielgegner SK Bad Wimsbach 1933 befindet sich nach wie vor unverändert auf dem sechsten Platz bei einem 26:21-Toverhältnis und folgender Bilanz: sieben Siege, acht Remis und vier Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist SV Gmundner Milch zur Union Sparkasse Pettenbach, zeitgleich empfängt der SK Bad Wimsbach 1933 den SPG Braunau/Ranshofen.

Stimme zum Spiel:

Markus Medl (Medienbeauftrager SV Gmundner Milch):

"Das war heute von der ersten bis zur letzten Minute eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Man hat gemerkt: Die Mannschaft wollte den Heimsieg unbedingt. Der Gegner hat keine einzige Torchance gehabt in diesem Spiel. Wir haben es heute nie schleifen lassen und hinten nichts zugelassen. Das war ein souveräner Auftritt und eine sehr reife Leistung. Das war heute das lang erwartete Erfolgserlebnis für uns."

Die Besten:

SV Gmundner Milch: "Pauschallob" (Markus Medl)

Landesliga West: SV Gmundner Milch – SK Bad Wimsbach 1933, 3:0 (2:0)

78 Sertan Cam 3:0

36 Leon Cubrelji 2:0

17 Sertan Cam 1:0