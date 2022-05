"Souveräner Auftritt" - Ostermiething gewinnt 2:0 bei Kammer

Details Sonntag, 01. Mai 2022 14:32

Die Mannschaft von Union Stampfl-Bau Ostermiething untermauert mit einem 2:0-Auswärtssieg bei SK UEBEX LED Kammer ihre bisherige Leistung in dieser Saison und zementiert damit den ersten Tabellenplatz der Landesliga West. Elvis Ozegovic und Resul Omerovic konnten vor 200 Zuschauern einnetzen. Robert Berg, Trainer der siegreichen Ostermiethinger, sprach nach Spielende ein "Pauschallob" an sein Team aus und sprach von einem "relativ souveränen Auftritt."

Spielentscheidung in erster Halbzeit

Der Tabellenführer aus Ostermiething traf in der 20. Runde auf den SK UEBEX LED Kammer: Die erste gute Torchance fand der Gastgeber in der zehnten Minute vor, allerdings konnte kein Tor daraus erzielt werden. Die ersten 20 Spielminuten waren von einem Herantasten beider Teams geprägt und so dauerte es 26 Minuten als der erste Treffer fiel: Elvis Ozegovic machte in der 26. Minute das 1:0 des Tabellenprimus perfekt. Das Team aus Ostermiething wollte schließlich vor dem Pausenpfiff noch ein weiteres Rufzeichen setzen, so versenkte Resul Omerovic die Kugel zum 2:0 für die Gäste (34.). Die zweite Spielhälfte war hauptsächlich durch kluges Verwalten der 2:0-Führung der Gäste definiert. Somit war der Halbzeitstand von 2:0 etztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich die Union Stampfl-Bau Ostermiething bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht und fuhr einen ungefähredeten 2:0-Sieg bei SK UEBEX LED Kammer ein. Für Robert Berg, Trainer der Gäste, "ein relativ souveräner Auftritt": "Das war heute pauschal eine gute Leistung von uns."

Ostermiething weiterhin solide

Gewinner Union Stampfl-Bau Ostermiething bleibt durch diesen Sieg weiterhin solider Tabellenerster mit einem herzeigbaren 48:14-Torverhältnis, bei einem Spiel weniger. Aktuelle Bilanz: 13 Siege, fünf Remis und eine Niederlage.

Bei SK UEBEX LED Kammer hingegen sieht es im Moment so aus: Tabellenplatz sieben, Torverhältnis 29:25, Bilanz: sieben Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen.

In der nächsten Runde empfängt Union Stampfl-Bau Ostermiething den SK Waizenauer Schärding, während SK UEBEX LED Kammer bei Union Sparkasse Peuerbach antritt.

Stimme zum Spiel:

Robert Berg (Trainer Union Stampfl-Bau Ostermiething):

"Das war heute von der ersten Minute weg ein relativ souveräner Auftritt von uns. Wir hatten eine super erste Halbzeit und haben uns viele Chancen erarbeitet. In der zweiten Halbzeit haben wir weniger gemacht. Aber auch vom Gegner her ist dann wenig passiert. Das war heute pauschal eine gute Leistung von uns."

Die Besten:

Union Stampfl-Bau Ostermiething: "Pauschallob" (Robert Berg)

Landesliga West: SK UEBEX LED Kammer – Union Stampfl-Bau Ostermiething, 0:2 (0:2)

34 Resul Omerovic 0:2

26 Elvis Ozegovic 0:1