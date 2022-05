"Wir bleiben vorne dran!" - Andorf mit 4:1-Sieg gegen Dorf/Pram

Details Sonntag, 01. Mai 2022 15:10

Der FC SGS Andorf setzte sich vor 350 Zuschauern standesgemäß gegen die Union SGS Dorf/Pram mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des FC SGS Andorf. Im Hinspiel war beiden Mannschaften ein Torerfolg verwehrt geblieben. Gerald Berger, Sektionsleiter der siegreichen Andorfer, nach dem Spiel: "Es war unser erster Heimsieg im Frühjahr, wir sind außerdem damit seit 19 Spielen ungeschlagen. Das bedeutet wir bleiben vorne dran." Man of the Match war für ihn Thomas Kickinger, der in dieser Begegnung zwei Tore erzielte.

Kickinger mit Doppelpack

Die erste Spielhälfte wäre ohne dem kurz vor dem Pausenpfiff erzielten Treffer nicht unbedingt erwähnenswert: Vor dem Seitenwechsel sorgte Thomas Kickinger mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Union SGS Dorf/Pram. Die ersten 20 Minuten dominierten die Gastgeber aus Andorf, danach fanden auch die Spieler von Union SGS Dorf/Pram ins Spiel. Der FC Andorf führte zur Halbzeit schließlich knapp mit einem Tor Vorsprung als Referee Asim Basic beide Teams zur Halbzeitpause in die Kabinen bat. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Petr Simonovsky den Vorsprung des Heimteams auf 2:0 (50.) In der 66. Minute brachte Noah Parzer den Ball im Netz des FC SGS Andorf unter, es blieb jedoch nur ein Anschluss- bzw Ehrentreffer. Danach folgten zwei Tore innerhalb von zwei Minuten, welche das Spiel wohl letztendlich entschieden: Philipp Bauer trug sich in der 76. Spielminute in die Torschützenliste ein. Und wieder Kickinger: Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Kickinger bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (78.). Am Schluss gewann der FC SGS Andorf gegen die Union SGS Dorf/Pram. Vor allem für das Team aus Andorf wesentliche drei Punkte, so Gerald Berger, Sektionsleiter von FC SGS Andorf: "Das bedeutet wir bleiben vorne dran."

Dorf/Pram bleibt Tabellenletzter

Gewinner FC SGS Andorf wahrte durch diesen Dreiter somit seine Aufstiegschancen: Man steht nun mit einem 39:16-Torverhältnis auf dem zweiten Tabellenplatz. Aktuelle Bilanz nach 20 Runden: elf Siege, acht Remis und eine Niederlage.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Union SGS Dorf/Pram klar erkennbar, sodass bereits 59 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Die Gäste stehen mit 11 Punkten somit weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff weist das Team aus Dorf/Pram deutliche Schwächen auf, was die nur 23 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich die Union SGS Dorf/Pram schon 12-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte der Union SGS Dorf/Pram waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Während der FC SGS Andorf am nächsten Samstag (17:00 Uhr) beim ATSV Bamminger Sattledt gastiert, duelliert sich Union SGS Dorf/Pram zeitgleich mit dem SV HAI Schalchen.

Stimme zum Spiel:

Gerald Berger (Sektionsleiter FC SGS Andorf):

"Wir haben heute gegen eine defensiv eingestellte Mannschaft gespielt. Es gab keine großen Torraumszenen in diesem Spiel. In der zweiten Halbzeit kamen wir besser ins Spiel. Durch den Anschlusstreffer ist der Gegner ins Spiel gekommen. Der Gegner hatte auch ein paar Torchancen, die sie aber nicht verwerten konnten. In der zweiten Hälfte kamen wir besser ins Spiel und machten in der 50. Minute das 2:0. Beim 3:1 haben wir den Sack dann zugemacht. Das Tor zum 4:1 war eine sehenswerte Kombination. Unterm Strich war der Sieg ein bisschen zu hoch ausgefallen. Es war unser erster Heimsieg im Frühjahr, wir sind außerdem damit seit 19 Spielen ungeschlagen. Das bedeutet wir bleiben vorne dran."

Die Besten:

FC SGS Andorf: Thomas Kickinger ("Man of the Match") + "Pauschallob" (Gerald Berger)

