"Verdienter Sieg" - Wimsbach mit 4:0 gegen Braunau/Ranshofen

Details Sonntag, 08. Mai 2022 11:51

Vor 134 Zuschauern gelang SK Bad Wimsbach 1933 ein 4:0-Kantersieg gegen SPG Braunau/Ranshofen. Florian Schöfbenker, Jakob Stockinger, Martin Plasser und Bayram Gas erzielten dabei die Treffer. Nach Spielende sprach Thomas Plasser, Trainer der siegreichen Mannschaft aus Bad Wimsbach, von einem "in dieser Höhe verdienten und ungefährdeten Sieg". Für die Tabellensituation hat dieses Ergebnis bei beiden Teams keine Auswirkungen: Bad Wimsbach bleibt vorzeitig auf dem sechsten und Braunau/Ranshofen auf dem 13. Rang der Landesliga West.

"In Summe guter Auftritt"

Das Heimteam aus Bad Wimsbach ging in der 18. Minute in Führung, den ersten Tagestreffer in dieser Begegnung erzielte Florian Schöfbenker. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Jakob Stockinger das 2:0 nach (40.). Mit der 2:0-Führung für den SK Bad Wimsbach ging es für beide Mannschaften in die Kabine. Auch die zweite Halbzeit bestätigte den Eindruck, dass der Gastgeber aus Bad Wimsbach hier und heute den Gästen deutlich überlegen ist. Somit fielen kurz vor Spielschluss folgerichtig noch zwei Tore für den SK Bad Wimsbach 1933: Martin Plasser vollendete per Elfmeter zum dritten Tagestreffer in der 86. Spielminute. Zuvor kassierte Mirza Hasanovic für ein Foul von Schiedsrichterin Maria Ennsgraber die Gelb-Rote Karte. Zur "Abrundung" des Spielstandes besorgte Bayram Gas in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für sein Team aus Bad Wimsbach (88.). Letztlich feierte der SK Bad Wimsbach 1933 gegen SPG Braunau/Ranshofen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg. Thomas Plasser, Trainer von SK Bad Wimsbach 1933, zeigte sich nach Spielende zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: "Das war heute ein verdienter Sieg für uns, vor allem ein in dieser Höhe, auch ein ungefährdeter Sieg. In Summe war es ein guter Auftritt für uns."

Unveränderter Tabellenstand

Die erfolgreiche Mannschaft von SK Bad Wimsbach 1933 steht nach diesem fulminanten Erfolg weiterhin auf dem sechsten Tabellenplatz, aktuelle Bilanz: acht Siege, acht Remis, vier Niederlagen, 30:21-Torverhältnis und 32 Punkte.

Der SPG Braunau/Ranshofen befindet sich nach dieser hohen Niederlage unverändert auf dem 13. Rang und steht dort nun mit folgender Bilanz: drei Siege, zwei Remis und 15 Niederlagen, 24:60-Torverhältnis, bei elf Punkten.

Am nächsten Samstag reist der SK Bad Wimsbach 1933 zum FC SGS Andorf, zeitgleich empfängt der SPG Braunau/Ranshofen die Union Sparkasse Pettenbach.

Stimme zum Spiel:

Thomas Plasser (SK Bad Wimsbach 1933):

"Das war heute ein verdienter Sieg für uns, vor allem ein in dieser Höhe, auch ein ungefährdeter Sieg. Das war eine gute spielerische Leistung meiner Mannschaft. Wir hätten aber auch mehr Tore erzielen können. In Summe war es ein guter Auftritt für uns. Im spielerisch-technischen Bereich sind wir sehr gut aufgetreten. Das wir insgesamt ein schöner Fußballabend für uns. Ab dem 1:0 haben wir den Spielgegner im Griff gehabt."

Die Besten:

SK Bad Wimsbach 1933: "Pauschallob" + Florian Schöfbenker (Thomas Plasser)

Landesliga West: SK Bad Wimsbach 1933 – SPG Braunau/Ranshofen, 4:0 (2:0)

88 Bayram Gas 4:0

86 Martin Plasser 3:0

40 Jakob Konrad Stockinger 2:0

18 Florian Schoefbenker 1:0