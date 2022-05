Sattledt und Andorf trennen sich 1:1

Details Sonntag, 08. Mai 2022 12:12

Am Samstag kam es zwischen ATSV Bamminger Sattledt und FC SGS Andorf vor 150 Zuschauern zu einem 1:1. Der Gastgeber aus Sattledt rutschte durch dieses Remis auf den neunten Tabellenplatz zurück. Die Tore wurden durch Stefan Glechner und Semih Gölemez erzielt. Die Gäste aus Andorf stehen weiterhin auf dem zweiten Rang mit noch durchaus vorhandenen Aufstiegschancen.

Glechner verwertet Elfmeter

150 Zuschauer waren für Runde 21 zur Begegnung zwischen ATSV Bamminger Sattledt und FC SGS Andorf in die Voralpenkreuzarena gekommen: In den ersten Spielminuten stand vor allem die Frage im Raum ob diese Partie aufgrund der wetterlichen Verhältnisse (Starkregen) überhaupt fortgeführt werden kann. Die Anfangsphase war durch einen starken Auftritt der Gäste aus Andorf gekennzeichnet. Es war somit nur konsequent, dass das erste Tor für FC SGS Andorf schließlich fiel: Stefan Glechner machte in der 25. Minute das 1:0 des Gasts per Elfmeter perfekt. Mit einem Tor Vorsprung für den FC SGS Andorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der zweiten Spielhälfte zeigte sich das Team aus Sattledt stärker und wollte unbedingt den Ausgleichstreffer erzielen. Folglich kam es dazu: Der ATSV Bamminger Sattledt traf in der 63. Minute durch ein Tor von Semih Gölemez zum Ausgleich. Somit fand dieses Spiel beim Schlusspfiff durch Referee Daniel Postlbauer keinen Sieger und endete mit einem 1:1-Remis. In der Tabelle der Landesliga West zeigte dieses Result nur für den Gastgeber negative Folgen.

Sattledt rutscht ab

ATSV Bamminger Sattledt rutschte durch dieses Unentschieden auf den neunten Rang ab und befindet sich dort mit dieser Bilanz: acht Siege, drei Remis und zehn Niederlagen, 35:38-Torverhältnis und 27 Punkte.

FC SGS Andorf hingegen kostete dieses Remis keinen Tabellenplatz, man steht nach wie vor auf dem zweiten Rang mit Aufstiegschancen. Die Bilanz liest sich aktuell wie folgt: elf Siege, neun Remis und eine Niederlage, 40:17-Torverhältnis bei 42 Punkten.

Nächsten Samstag (17:00 Uhr) gastiert der ATSV Bamminger Sattledt beim SV HAI Schalchen, der FC SGS Andorf empfängt zeitgleich den SK Bad Wimsbach 1933.

Stimme zum Spiel:

Gerald Berger (Sektionsleiter FC SGS Andorf):

"In der ersten Spielhälfte hatten wir mehr vom Spiel und Sattledt kam nur zweimal gefährlich vor unser Tor. Nach einer schönen Einzelaktion von Lukas Zikeli wurde dieser im Strafraum gefoult und Stefan Glechner verwandelte den Elfer zum 1:0. In weiterer Folge hätten wir mehr Druck machen müssen um das 2:0 zu erzielen, so gingen wir mit 1:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte waren wir zu wenig aggressiv und mussten in der 64. Minute das 1:1 hinnehmen. Sattledt kam durch den Ausgleich besser ins Spiel und uns fehlten nach vorne die Ideen. So kam es zur Punkteteilung und wir haben es verabsäumt mit Ostermiething gleichzuziehen."

Die Besten:

FC SGS Andorf: Lukas Zikeli (M) + Mark Baumann (V)

Landesliga West: ATSV Bamminger Sattledt – FC SGS Andorf, 1:1 (0:1)

63 Semih Goelemez 1:1

25 Stefan Glechner 0:1