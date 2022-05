"Gute Willensleistung" - Esternberg gewinnt 1:0 bei Schwanenstadt

Details Sonntag, 08. Mai 2022 13:45

Mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg vor 150 Zuschauern bei SC Schwanenstadt 08 konnte sich Union Handy Shop Esternberg mit Hinblick auf den möglichen Klassenerhalt stabilisieren. Den einzigen Treffer dieser Partie erzielte Nicolas Husensky. Alois Langbauer, Co-Trainer des Teams aus Esternberg, meinte nach Spielende offen: "Das war heute kein fußballerischer Leckerbissen, man hat gemerkt, dass für beide Teams viel auf dem Spiel steht." Gleichzeitig lobte er die "Willensleistung" seiner Mannschaft.

"Nicht das Gelbe vom Ei"

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SC Schwanenstadt 08 und die Union Handy Shop Esternberg ohne Torerfolg in die Kabinen. Als Zuschauer merkte man schon früh, dass diese Begegnung mehr eine kampf- als spielbetonte wird. In der zweiten Spielhälfte schließlich platzte der Knoten für die Gäste aus Esternberg: Nicolas Husensky brach den Bann und markierte in der 66. Minute die Führung. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Patrick Koidl stand der Auswärtsdreier für den Gast. Der SC Schwanenstadt 08 wurde knapp mit 1:0 besiegt. Alois Langbauer, Co-Trainer der Esternberger, fasste nach Spielschluss diese Partie prägnant zusammen: "Das war heute kein fußballerischer Leckerbissen, nicht das Gelbe vom Ei, dieses Spiel war sehr vom Kampf geprägt, man hat einfach gemerkt, dass für beide Teams viel auf dem Spiel steht."

Schwanenstadt weiter im Abstiegsbereich

SC Schwanenstadt 08 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken der Heimmannschaft. Auf heimischem Rasen schnitt der SC Schwanenstadt 08 jedenfalls ziemlich schwach ab (2-4-16). Das Team aus Schwanenstadt findet sich durch diese knappe Niederlage auf Rang zwölf. Dem SC Schwanenstadt 08 muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Landesliga West markierte weniger Treffer als Schwanenstadt (22).

Nun musste sich der SC Schwanenstadt 08 schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte das Team aus Schwanenstadt die vierte Pleite am Stück.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet die Union Handy Shop Esternberg den elften Rang des Klassements. Insbesondere an vorderster Front kommt Esternberg nicht zur Entfaltung, sodass nur 46 erzielte Treffer auf das Konto der Union Esternberg gehen. Die Union Handy Shop Esternberg bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwölf Siege, zehn Unentschieden und 20 Pleiten. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Esternberg deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist die Union Esternberg in diesem Ranking auf.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist der SC Schwanenstadt 08 zum SK UEBEX LED Kammer, gleichzeitig begrüßt die Union Handy Shop Esternberg die Union SGS Dorf/Pram auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel:

Alois Langbauer (Co-Trainer Union Handy Shop Esternberg):

"Das war heute kein fußballerischer Leckerbissen, nicht das Gelbe vom Ei, dieses Spiel war sehr vom Kampf geprägt, man hat einfach gemerkt, dass für beide Teams viel auf dem Spiel steht. Unser Sieg war verdient. Aber ich muss auch erwähnen, dass Schwanenstadt mit dem Abpfiff noch den Ausgleich machen hätte können. Ein Pauschallob an unser Team, alle haben sich heute in dieses Spiel reingehaut. Das Saisonziel bleibt natürlich weiterhin der Klassenerhalt und durch diesen Sieg haben wir eine gute Ausgangsposition für die nächsten Runden geschafft."

Die Besten:

Union Handy Shop Esternberg: "Pauschallob" (Alois Langbauer)

Landesliga West: SC Schwanenstadt 08 – Union Handy Shop Esternberg, 0:1 (0:0)

66 Nicolas Husensky 0:1