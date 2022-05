"Spielrhythmus gefunden" - SV Schalchen untermauert Heimstärke

Details Sonntag, 15. Mai 2022 11:58

Beim SV HAI Schalchen holte sich der ATSV Bamminger Sattledt eine 0:2-Schlappe vor 200 Zuschauern ab. Schalchen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Dragos-Alin Dragalani machte mit seinem Treffer zum 2:0 in der 86. Minute alles klar. Für Schalchen-Trainer Klaus Erkner war der Sieg "verdient": Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit gut kombiniert."

Die erste Spielhälfte war vor allem durch gegenseitiges Abtasten beider Mannschaften gekennzeichnet. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Die zweite Halbzeit kommentierte Klaus Erkner, Trainer von Schalchen, folgend: "In der zweiten Halbzeit allerdings waren wir dann gut im Rhythmus, wir haben in den Spielrhythmus gefunden, wir haben flach gespielt und gut kombiniert." Lukas Berer brachte SV Bamminger Sattledt in der 48. Minute mit seinem Tor ins Hintertreffen. Das war allerdings noch nicht der Schlusspunkt in dieser Begegnung: Dragos-Alin Dragalina stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den SV HAI Schalchen her (86.). Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Sattledt verbessert sich um einen Platz

Kurz vor Saisonende steht der SV HAI Schalchen mit 39 Punkten auf Platz vier. Mit 42 geschossenen Toren gehört Schalchen offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga West. Der SV HAI Schalchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Der SV HAI Schalchen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Das Team aus Sattledt verbesserte sich trotz Niederlage um einen Platz und steht nun auf dem achten Platz: acht Siege, drei Remis und elf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für SV HAI Schalchen ist der SK Bad Wimsbach 1933 auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:00). Der ATSV Bamminger Sattledt misst sich zur selben Zeit mit der Union Handy Shop Esternberg.

Stimme zum Spiel:

Klaus Erkner (Trainer SV HAI Schalchen):

"In der ersten Halbzeit haben wir uns das Spiel zu sehr vom Gegner aufdrängen lassen, es gab viele hohe Bälle. In der zweiten Halbzeit allerdings waren wir dann gut im Rhythmus, wir haben in den Spielrhythmus gefunden, der Sieg war verdient, wir haben flach gespielt und gut kombiniert."

Die Besten:

SV HAI Schalchen: Ivan Avramovic (T) (Klaus Erkner)

Landesliga West: SV HAI Schalchen – ATSV Bamminger Sattledt, 2:0 (0:0)

86 Dragos-Alin Dragalina 2:0

48 Lukas Berer 1:0