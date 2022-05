"Stabil gespielt" - Ostermiething gewinnt 4:3 bei Peuerbach

Details Sonntag, 15. Mai 2022 12:15

Mit einem 4:3-Sieg konnte Union Stampfl-Bau Ostermiething einen Auswärtssieg bei Union Peuerbach mit nachhause nehmen. Klaus Höflmeier konnte dabei zwei Treffer vor 250 Zuschauern für den Gewinner erzielen, Vedran Mesec gelangen zwei Elfmetertore auf der anderen Seite. Ostermiething-Trainer Robert Berg sprach von einem "hochverdienten" und "extrem wichtigen" Sieg: "Meine Mannschaft hat hetue Moral gezeigt." Das Team aus Ostermiething bleibt somit bei einem Spiel weniger Tabellenerster mit fünf Punkten Vorsprung auf den Verfolger aus Andorf.

Das erste Tor in dieser - wie sich später herausstellen sollte - torreichen Begegnung fiel früh: Vor den Augen der 250 Zuschauer stellte Roman Steinmann das 1:0 für die Union Peuerbach sicher (3.). Der Union Stampfl-Bau Ostermiething gelang mithilfe von Peuerbach der Ausgleich, als Tobias Baumgartner das Leder in das eigene Tor lenkte (15.). Die Union Peuerbach musste den Treffer zum 2:1 hinnehmen (35.). Die Union Stampfl-Bau Ostermiething bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Vedran Mesec per Elfmeter für den Ausgleich sorgte (38.). Ehe Schiedsrichter Wolfgang Oberhuber die Akteure zur Pause bat, erzielte Ostermiething das 3:2 (42.). Die Union Stampfl-Bau Ostermiething nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Patrick Rindberger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 4:2 für die Union Ostermiething ein (58.). Mit dem 3:4 gelang Mesec ein Doppelpack, beide Tore fielen per Elfmeter – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (89.). Schließlich gewann das Team aus Ostermiething diese torreiche Partie und bleibt somit weiterhin Tabellenführer der Landesliga West mit fünf Punkten Vorsprung bei einem Spiel weniger. Robert Berg, Trainer des erfolgreichen Teams: "Dieser Sieg war extrem wichtig für uns. Wir sind jetzt in einer guten Ausgangsposition, haben aber noch brutale Spiele vor uns in nächster Zeit. Wir sind aber natürlich alle positiv gestimmt."

Peuerbach bleibt Siebter

Kurz vor Saisonende steht die Union Peuerbach mit 28 Punkten auf Platz sieben. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Peuerbach baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach 21 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für die Union Stampfl-Bau Ostermiething 47 Zähler zu Buche. 52 Tore – mehr Treffer als die Mannschaft aus Ostermiething erzielte kein anderes Team der Landesliga West. Die letzten Resultate von Ostermiething konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Während die Union Peuerbach am nächsten Samstag (17:00 Uhr) beim SC Schwanenstadt 08 gastiert, duelliert sich die Union Stampfl-Bau Ostermiething zeitgleich mit dem SV Gmundner Milch.

Stimme zum Spiel:

Robert Berg (Trainer Union Stampfl-Bau Ostermiething):

"Meine Mannschaft hat heute Moral gezeigt. Wir sind in diesem Spiel nach den Gegentoren super zurückgekommen. Wir haben verpasst das 5:2 zu machen. Der Sieg war insgesamt hochverdient. Wir haben gut nach vorne gespielt und fast nichts zugelassen, stabil gespielt. Dieser Sieg war extrem wichtig für uns. Wir sind jetzt in einer guten Ausgangsposition, haben aber noch brutale Spiele vor uns in nächster Zeit. Wir sind aber natürlich alle positiv gestimmt."

Die Besten:

Union Stampfl-Bau Ostermiething: Klaus Höflmeier (IV) (Robert Berg)

Landesliga West: Union Peuerbach – Union Stampfl-Bau Ostermiething, 3:4 (2:3)

89 Vedran Mesec 3:4

58 Patrick Rindberger 2:4

42 Klaus Georg Hoeflmeier 2:3

38 Vedran Mesec 2:2

35 Klaus Georg Hoeflmeier 1:2

15 Eigentor durch Tobias Baumgartner 1:1

3 Roman Steinmann 1:0