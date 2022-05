Pettenbach zurück in der Spur - 1:0 bei Braunau/Ranshofen

Details Sonntag, 15. Mai 2022 12:51

Die Union Sparkasse Pettenbach trug gegen den SPG Braunau/Ranshofen einen knappen 1:0-Erfolg davon, den einzigen Tagestreffer erzielte Mattia Olivotto vor 200 Zuschauern. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für das Team aus Pettenbach. Pettenbach-Trainer Rainer Kührer sprach nach Spielende von einem "verdienten, wenn auch ein bisschen glücklichen Sieg" und zeigte sich über eine "geschlossene Mannschaftsleistung" zufrieden. Tabellarisch zeitigte dieses Ergebnis keine Auswirkungen: Braunau/Ranshofen bleibt 13., Pettenbach Zehnter.

In den ersten 20 Minuten konnte vor allem das Team aus Pettenbach mit zwei guten Torchancen aufwarten, diese allerdings nicht verwerten. Schiedsrichter Rudolf Hofinger pfiff die erste Halbzeit bei einem torlosen Zwischenstand ab. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Doch nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte konnten die Gäste einige Torchancen aufbieten, in der 59. Minute unter anderem ein strammer Torschuss von Mattia Olivotto. Doch gegen Schluss hin konnte er sich schließlich mit einem Tor krönen: Ein später Treffer von Mattia Olivotto, der in der Schlussphase erfolgreich war (87.), bedeutete die Führung für Pettenbach. Zum Schluss feierte die Union Sparkasse Pettenbach einen dreifachen Punktgewinn gegen den Braunau/Ranshofen. Insgesamt eine Partie auf Augenhöhe, das bestätigte auch Rainer Kührer, Trainer der siegreichen Mannschaft aus Pettenbach: "Kompliment an den Gegner, der hat heute eine gute Partie geboten, es war ein ausgeglichenes Spiel. Der Gegner war vor allem in der zweiten Halbzeit mit Konter richtig gefährlich, es war ein erwartet schweres Spiel, sie haben gut dagegengehalten."

Keine Auswirkungen in Tabelle

Der SPG Braunau/Ranshofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität der Heimmannschaft unteres Mittelfeld. Im Sturm des Braunau/Ranshofen stimmt es ganz und gar nicht: 24 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich der SPG Braunau/Ranshofen schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der Braunau/Ranshofen die vierte Pleite am Stück.

Bei der Union Sparkasse Pettenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 43 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Kurz vor Saisonultimo bekleidet Pettenbach den zehnten Rang des Klassements. Die Union Sparkasse Pettenbach verbuchte insgesamt sieben Siege, sechs Remis und neun Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die Union Pettenbach, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Samstag reist der SPG Braunau/Ranshofen zum SK Waizenauer Schärding, zeitgleich empfängt Pettenbach den FC SGS Andorf.

Stimme zum Spiel:

Rainer Kührer (Trainer Union Sparkasse Pettenbach):

"Wir sind heute gut gestartet, hatten zwei gute Chancen in den ersten 15 Minuten. Kompliment an den Gegner, der hat heute eine gute Partie geboten, es war ein ausgeglichenes Spiel. Der Gegner war vor allem in der zweiten Halbzeit mit Konter richtig gefährlich, es war ein erwartet schweres Spiel, sie haben gut dagegengehalten. Aber wir wollten den Sieg unbedingt. Das war eine Prüfung für uns, ich habe meiner Mannschaft in der Pause gesagt, dass sie geduldig sein müssen und irgendwann erzielen wir unser Tor. Das war ein verdienter Sieg, wenn auch ein bisschen glücklich. Ein wichtiger Sieg, wir konnten uns somit absetzen."

Die Besten:

Union Sparkasse Pettenbach: "geschlossene Mannschaftsleistung" (Rainer Kührer)

Landesliga West: SPG Braunau/Ranshofen – Union Sparkasse Pettenbach, 0:1 (0:0)

