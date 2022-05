"Hart umkämpft" - Ostermiething mit 2:1 gegen Gmunden weiter Tabellenerster

Details Sonntag, 22. Mai 2022 12:12

Durch zwei Treffer von Elvis Ozegovic gewann Union Stampfl-Bau Ostermiething vor 250 Zuschauern gegen SV Gmundner Milch 2:1 und darf sich weiterhin beste Chancen auf einen Aufstieg machen, schließlich liegt man aktuell bei einem Spiel weniger fünf Punkte vor dem Verfolger aus Andorf. Robert Berg, Trainer des Tabellenführers aus Ostermiething, sprach nach dem Spiel von einer "hart umkämpften" Partie und lobte sein Team: "Meine Mannschaft hat heute alles kämpferisch gut gemacht, es ging bei uns über Kampf, Moral und Laufbereitschaft."

Ozegovic mit Doppelpack

Es stand in Runde 23 die Begegnung zwischen Union Stampfl-Bau Ostermiething und SV Gmundner Milch auf dem Programm: Bis zum ersten Treffer der Gastgeber waren die Gäste aus Gmunden tonangebend, konnten allerdings keine verwertbaren Torchancen kreieren. Somit brachte Elvis Ozegovic Union Stampfl-Bau Ostermiething in der 22. Spielminute in Führung. Damit zeigten sich die Gmundner jedoch nicht zufrieden und konnten einige Minuten später den Ausgleichstreffer erzielen: Gmunden brachte das Netz in Minute 31 für den Ausgleich zum Zappeln, Miroslav Antonov war der Torschütze. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen, Referee Sebastian Aichner bat beide Teams zur Pause in die Kabinen, 1:1 lautete der Zwischenstand.

"Kampf, Moral, Laufbereitschaft"

Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte präsentierten sich die Gastgeber stärker und konsequenter, schließlich gelang der Führungstreffer: In der 72. Minute netzte erneut Ozegovic ein, dieses Mal per Elfmeter. Robert Berg, Trainer der Ostermiethinger, fasste dieses Spiel treffend zusammen: "In der ersten Halbzeit war Gmunden klar dominierend, die erste Hälfte ging an Gmunden, sie waren überlegen. In der zweiten Halbzeit ist es bei uns dann über Kampf, Moral und Laufbereitschaft gegangen, wir haben den Sieg dann verdient gehabt." Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte der Spitzenreiter aus Ostermiething schließlich einen 2:1-Heimsieg gegen das Team aus Gmunden für sich und darf sich bei einem Spiel weniger weiterhin als Tabellenführer bezeichnen - mit besten Chancen auf einen Aufstieg.

Gmunden bleibt Fünfter

Die erfolgreiche Mannschaft aus Ostermiething bleibt durch diesen Sieg weiterhin Tabellenführer, bei einem Spiel weniger, mit dieser durchaus sehenswerten Bilanz: 15 Siege, fünf Remis, zwei Niederlagen, 54:19-Torverhältnis und 50 Punkte.

Drei Runden vor Schluss steht der SV Gmundner Milch nach dieser Partie nun mit 36 Punkten auf Platz fünf. Die Gäste verbuchten insgesamt neun Siege, neun Remis und fünf Niederlagen, Torverhältnis 52:29.

Während Union Stampfl-Bau Ostermiething am kommenden Mittwoch im Nachtragsspiel bei SV HAI Schalchen antritt, bekommt es der SV Gmundner Milch am Samstag mit dem SPG Braunau/Ranshofen zu tun.

Stimme zum Spiel:

Robert Berg (Trainer Union Stampfl-Bau Ostermiething):

"Das war heute wie erwartet eine hart umkämpfte Begegnung gegen Gmunden. Wir haben kämpferisch alles gut gemacht. In der ersten Halbzeit war Gmunden klar dominierend, die erste Hälfte ging an Gmunden, sie waren überlegen. In der zweiten Halbzeit ist es bei uns dann über Kampf, Moral und Laufbereitschaft gegangen, wir haben den Sieg dann verdient gehabt. Wir waren dann einfach eher am Drücker. Mein Team hat heute eine super Moral gezeigt, jeder hat alles gegeben."

Die Besten:

Union Stampfl-Bau Ostermiething: Matthias Felber (LM) + Resul Omerovic (ST) (Robert Berg)

Landesliga West: Union Stampfl-Bau Ostermiething – SV Gmundner Milch, 2:1 (1:1)

72 Elvis Ozegovic 2:1

31 Miroslav Budyonov Antonov 1:1

22 Elvis Ozegovic 1:0