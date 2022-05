"Waren sehr druckvoll" - Schärding gewinnt 6:1 gegen Braunau/Ranshofen

Details Sonntag, 22. Mai 2022 12:37

Vor 150 Zuschauern ließ SK Waizenauer Schärding SPG Braunau/Ranshofen mit einem 6:1-Kantersieg zurück. Jan Schrank und Laszlo Safar konnten sich dabei zweimal in die Torschützenliste eintragen. Der Gastgeber bleibt nach diesem Spiel auf dem dritten Rang, während der Verlierer auf den letzten Platz zurückfiel. Bernhard Straif, Trainer der Schärdinger, zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung seiner Spieler und geht ambitioniert in die letzten drei Runden: "Es geht für uns noch um sehr viel, wir wollen unbedingt unter den ersten drei Teams abschließen!"

Schrank und Safar treffen doppelt

Der Ehrentreffer fiel relativ früh in dieser Begegnung der 23. Runde zwischen SK Waizenauer Schärding und SPG Braunau/Ranshofen vor 150 Zuschauern: Das Heimteam geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Markus Reitsamer das 1:0 für SPG Braunau/Ranshofen erzielte. Doch ab diesem Treffer ging es tormäßig überwiegend in die andere Richtung. Jetzt erst recht, dachte sich Jan Schrank, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (13.). In der 21. Minute sah Mirza Hasanovic (SPG Braunau/Ranshofen) für Kritik die Gelb-Rote Karte von Referee Slavomir Schlesinger. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Laszlo Safar in der 28. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SK Waizenauer Schärding mit einer 2:1-Führung in die Kabine ging. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit erhöhten Safar (50.) und Christoph Mandl (65.), ehe Schrank das 5:1 besorgte (67.). Schrank und Safar trafen somit in diesem Spiel doppelt. Kazim Kiris stellte schließlich in der 82. Minute den 6:1-Sieg für sein Team aus Schärding sicher. Beim Abpfiff feierte der SK Waizenauer Schärding somit gegen den SPG Braunau/Ranshofen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:1-Heimsieg.

Braunau/Ranshofen jetzt Tabellenletzter

Das Konto des SK Waizenauer Schärding zählt mittlerweile 42 Punkte. Damit steht das Team aus Schärding drei Runden vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Der Defensivverbund des SK Waizenauer Schärding steht nahezu felsenfest: Erst 20-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Nur dreimal gab sich der SK Waizenauer Schärding bisher geschlagen.

SPG Braunau/Ranshofen rutschtet durch diese hohe Niederlage auf den letzten Rang ab und befindet sich dort nun mit dieser Bilanz: drei Siege, zwei Remis und 17 Niederlagen, 25:67-Torverhältnis, elf Punkte.

Die Defensivleistung von SPG Braunau/Ranshofen lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Schärding offenbarte der SPG Braunau/Ranshofen eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. SPG Braunau/Ranshofen steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SK Waizenauer Schärding mit aktuell 42 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Samstag reist der SK Waizenauer Schärding zum FC SGS Andorf, zeitgleich empfängt der SPG Braunau/Ranshofen den SV Gmundner Milch.

Stimme zum Spiel:

Bernhard Straif (Trainer SK Waizenauer Schärding):

"Wir waren heute von Anfang an besser, haben aber beim Gegentor geschlafen. Natürlich fiel es und dann durch den Ausschluss von Hasanovic in der 21. Minute (Gelb-Rot für Kritik, Anm.) leichter, sie spielten dann mit einem Mann weniger. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir sehr druckvoll und nach unserem dritten Treffer war es eine klare Sache für uns. In Summe also ein sehr verdienter Sieg. In den letzten drei Runden geht es noch um sehr viel für uns, wir wollen unbedingt unter den ersten drei Teams abschließen."

Die Besten:

SK Waizenauer Schärding: Jan Schrank (ST) (Bernhard Straif)

Landesliga West: SK Waizenauer Schärding – SPG Braunau/Ranshofen, 6:1 (2:1)

82 Kazim Kiris 6:1

67 Jan Schrank 5:1

65 Christoph Mandl 4:1

50 Laszlo Safar 3:1

28 Laszlo Safar 2:1

13 Jan Schrank 1:1

10 Markus Reitsamer 0:1