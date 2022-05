"Wurden belohnt" - Dorf/Pram atmet durch nach 3:0 gegen Kammer

Details Sonntag, 22. Mai 2022 13:08

vor 110 Zuschauern gelang der Union SGS Dorf/Pram mit einem 3:0-Sieg gegen SK UEBEX LED Kammer ein kleiner Befreiungsschlag. Marcel Deller gelangen dabei zwei Treffer. Durch diesen sprang das Team aus Dorf/Pram auf den 13. Rang der Landesliga West. Dorf/Pram-Trainer Mario Mitrovic war nach dem Spiel zufrieden mit seiner Mannschaft: "Mein Team hat heute eine gute Partie gespielt und verdient gewonnen, endlich wurden sie belohnt."

Deller-Doppelpack

In der 23. Runde der Landesliga West trafen am Samstag bei frühsommerlichen Temperaturen Union SGS Dorf/Pram auf SK UEBEX LED Kammer. Die 110 anwesenden Zuschauer mussten sich nur neun Minuten für das erste Tor gedulden: Marcel Deller versenkte den Ball in der neunten Minute im Netz des Gasts. Agron Daka beförderte das Leder zum 2:0 der Union SGS Dorf/Pram über die Linie (35.). Noch vor der Halbzeit legte Deller seinen zweiten Treffer zum 3:0 nach (42.). Der Schiedsrichter beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das die Union SGS Dorf/Pram bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte. Durch den Gewinn dieser Partie kletterte der Gastgeber auf den 13. Rang der Landesliga West und überholte somit SPG Braunau/Ranshofen.

Kammer bleibt Neunter

Die Heimmannschaft muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ Union SGS Dorf/Pram die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz der Landesliga West. Die Union SGS Dorf/Pram bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, fünf Unentschieden und 14 Pleiten, bei einem 27:66-Torverhältnis und 14 Punkten.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt der SK UEBEX LED Kammer weiterhin den neunten Rang ein und steht dort mit der aktuellen Bilanz: sieben Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat der SK UEBEX LED Kammer derzeit auf dem Konto, bei einem 30:33-Torverhältnis und 27 Punkten. Der SK Kammer musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Am nächsten Samstag reist die Union SGS Dorf/Pram zur Union Peuerbach, zeitgleich empfängt der SK UEBEX LED Kammer den ATSV Bamminger Sattledt.

Davor jedoch bestreitet am Donnerstag das Team aus Kammer im Nachtragsspiel SPG Braunau/Ranshofen.

Stimme zum Spiel:

Mario Mitrovic (Trainer Union SGS Dorf/Pram):

"In den letzten Spielen fehlte uns vor allem immer die Effizienz, wir hatten Chancen, aber konnten keine Tore erzielen, das haben wir in diesem Spiel heute besser gemacht. Mein Team hat eine gute Partie gespielt, wir haben verdient gewonnen und wurden belohnt. Der Gegner hatte wenige Chancen muss man sagen. Die letzten vier Spiele wollen wir natürlich noch so viele Punkte wie möglich holen."

Die Besten:

Union SGS Dorf/Pram: Marcel Deller (ST) + Martin Nisser (ZM) (Mario Mitrovic)

Landesliga West: Union SGS Dorf an der Pram – SK UEBEX LED Kammer, 3:0 (3:0)

42 Marcel Deller 3:0

35 Agron Daka 2:0

9 Marcel Deller 1:0