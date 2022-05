"Waren kaltschnäuziger" - Schalchen schlägt Bad Wimsbach 2:0

Details Sonntag, 22. Mai 2022 13:23

Vor 222 Zuschauern konnte sich SV HAI Schalchen bei SK Bad Wimsbach 1933 durch Treffer von Lukas Berer und Dragos-Alin Dragalina mit 2:0 durchsetzen. In der Tabelle der Landesliga West hat dieses Ergebnis für beide Teams keine Auswirkungen: Die Gäste bleiben weiterhin Vierter, der Gastgeber Sechster. Schalchen-Trainer Klaus Erkner brachte diese Begegnung prägnant auf den Punkt: "Bad Wimsbach hatte gefühlt mehr Ballbesitz, aber wir die entscheidenden Aktionen."

Berer und Dragalina netzen ein

Die ersten Minuten waren durch ein gegenseitiges Abtasten gekennzeichnet, die erste spielentscheidende Szene fiel schließlich in der 22. Minute: Lukas Berer nutzte die Chance für den SV HAI Schalchen und beförderte in der 22. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Der SK Bad Wimsbach 1933 glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische Roman Smolinski beide Teams mit der knappen 1:0-Führung für SV HAI Schalchen in die Kabinen. Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte ging es in derselben Tonart weiter: In der 57. Minute erhöhte Dragos-Alin Dragalina per Elfmeter auf 2:0 für den SV HAI Schalchen. Fazit beim Schlusspfiff: In den 90 Minuten war der SV HAI Schalchen im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der SK Bad Wimsbach 1933 und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein. Klaus Erkner, Trainer der Schalchener, fasste dieses Spiel knackig in einem Satz zusammen: "Bad Wimsbach hatte gefühlt mehr Ballbesitz, aber wir die entscheidenden Aktionen." In der Tabelle bedeutet dieses Resultat für beide Teams keine Auswirkungen was den Rang betrifft.

Unveränderter Tabellenstand

Vier Runden vor Saisonende steht SK Bad Wimsbach 1933 mit 35 Punkten weiterhin auf Platz sechs. Aktuelle Bilanz: Neun Siege, acht Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Der SK Bad Wimsbach 1933 baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Trotz des Sieges bleibt das Team aus Schalchen auf Platz vier. Der SV HAI Schalchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Mit vier Siegen in Folge ist der SV HAI Schalchen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Samstag reist der SK Bad Wimsbach 1933 zur Union Handy Shop Esternberg, zeitgleich empfängt SV HAI Schalchen die Union Sparkasse Pettenbach.

Stimme zum Spiel:

Klaus Erkner (Trainer SV HAI Schalchen):

"Kurz gesagt: Der Gegner hatte gefühlt mehr Ballbesitz, aber wir hatten die entscheidenden Aktionen. Vor allem unser Tormann Ivan Avramovic war heute sehr, sehr stark. Auch die Abwehr davor. Wir waren unterm Strich heute kaltschnäuziger. Wimsbach gab aber bis zur letzten Minute nicht auf. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Sieg und versuchen natürlich weiter unser Bestes in den letzten vier Spielen. Es wäre schön wenn wir den vierten Platz halten könnten, wir haben aber noch schwierige Spiele vor uns."

Die Besten:

SV HAI Schalchen: Ivan Avramovic (T) + Claudiu Pascariu (IV) (Klaus Erkner)

Landesliga West: SK Bad Wimsbach 1933 – SV HAI Schalchen, 0:2 (0:1)

57 Dragos-Alin Dragalina 0:2

22 Lukas Berer 0:1