Historischer Meistertitel! UFC Ostermiething steigt zum ersten Mal in der 71-jährigen Vereinsgeschichte in die OÖ-Liga auf

Details Sonntag, 29. Mai 2022 12:02

Am vergangenen Mittwoch setzte sich der UFC Stampfl-Bau Ostermiething im Nachtrag in Schalchen mit 1:0 durch. Richtig gefeiert wurde im Innviertel aber erst tags darauf, als sich Andorf und Schärding im Verfolgerduell mit einem Unentschieden trennten. Damit war für die Mannen von Trainer Robert Berg der Meistertitel in der Landesliga West amtlich. Erstmals in der 71-jährigen Vereinsgeschichte steigt der Verein in die OÖ-Liga auf. "Sämtliche Spieler und Verantwortliche waren am Donnerstag im Vereinsheim und haben nach dem Schlusspfiff in Andorf die erste Meisterfeier gestartet. Nachdem in den beiden abgebrochenen Meisterschaften Schärding bzw. Andorf vorne waren, wollten wir in der aktuellen Saison im Titelkampf ein ernstes Wort mitreden. Wir haben uns den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, aber auch eine überragende Saison gespielt, entsprechend groß ist die Freude über den historischen Meistertitel", erklärt Sportchef Richard Rusch, der den gestrigen 5:0-Sieg gegen den SC Schwanenstadt 08 als "Schaulaufen" bezeichnet.

Erdogan schnürt Doppelpack

Rund 250 Besucher ließen sich den ersten Auftritt des frischgebackenen Meisters nicht entgehen und bekamen in der Stampfl-Bau Arena eine starke Vorstellung des künftigen OÖ-Ligisten zu sehen. Obwohl die Meisterfeier am Donnerstag gestartet wurde, ließ der Ligaprimus der Hutterer-Elf nicht den Funken einer Chance. Nach nur sieben Minuten brandete in der Arena erstmals Jubel auf, als Tobias Mösenbichler den Ball in den Rückraum spielte und Eyüp Erdogan die Kugel versenkte. Danach dominierte der Meister das Geschehen, die Ostermiethinger waren in dieser Phase aber nicht auf den Endzweck aus, sondern spielten quasi für die Galerie. Der UFC hatte Spiel und Gegner jedoch fest im Griff und kam kurz vor der Pause zur Vorentscheidung - wieder war es Erdogan, der den Ball im langen Eck unterbrachte und den 2:0-Halbzeitstand besiegelte.

Torjäger legen drei Treffer nach

Noch nicht alle Zuschauer hatten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Weilhartner ihre Plätze wieder eingenommen, als die Berg-Elf mit einem Doppelschlag den Sack zumachte. In Minute 48 startete Resul Omerovic einen Alleingang, tanzte zwei, drei Gegenspieler aus, schob das Spielgerät vorbei an Gästegoalie Antonio Tokic und stellte auf 3:0. 120 Sekunden später nickte Elvis Ozegovic eine Flanke ein und durfte sich zu seinem 17. Saisontreffer beglückwünschen lassen. Damit war die Messe frühzeitig gelesen. Ostermiethings zweitem Torjäger blieb es vorbehalten, in Minute 80 den Schlusspunkt zu setzen, als Omerovic mit seinem 19. Tor den 5:0-Endstand fixierte.

Meisterliche Bilanz

Der UFC Ostermiething absolviert eine sensationelle Saison, fuhr in 24 Spielen 17 "Dreier" ein, teilte mit dem Gegner fünf Mal die Punkte und zog nur in Sattledt und gegen Schärding den Kürzeren. Der frischgebackene Meister traf bislang 60 Mal ins Schwarze und ist die Torfabrik der Liga, zudem stellt die Berg-Elf mit nur 19 Gegentoren die stabilste Defensive. Gegen Schwanenstadt feierte der Ligaprimus den vierten Sieg in Serie, behielt im Frühjahr zum achten Mal die Oberhand und verzeichnete im zwölften Heimspiel den zehnten "Dreier".

Richard Rusch, Sportlicher Leiter UFC Ostermiething:

"Obwohl wir die erste Meisterfeier quasi für diese 90 Minuten unterbrochen haben, hat die Mannschaft auch am Samstag eine starke Performance abgeliefert und dem Gegner keine Chance gelassen. Vor einem Jahr war der Aufstieg insgeheim unser Ziel und freuen uns, dass wir dieses Vorhaben in eindrucksvoller Art und Weise realisieren konnten. Der Meistertitel ist zwar erst seit Donnerstag amtlich, letztendlich aber keine Überraschung, da wir unseren Lauf Woche für Woche fortsetzen konnten, während die Konkurrenten immer wieder Federn lassen mussten. Seit geraumer Zeit planen wir zweigleisig. Die Planungen befinden sich in der finalen Phase, letzte Details müssen aber noch geklärt werden. Ich denke, dass wir gerüstet sind für die OÖ-Liga".