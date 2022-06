Spannende Partie endet mit einem Unentschieden

Details Samstag, 04. Juni 2022 12:33

Im Frühjahr ist der SV Gmundner Milch zu Hause noch ungeschlagen, neben zwei Unentschieden konnte man auch dreimal als Sieger vom Platz gehen, weswegen die Gmundner alles daransetzten, diese Serie auszubauen. Gegner in der 25. Runde der Landesliga West war zu Hause der FC SGS Industrial Services Andorf. Nach dem 1:1 im Hinspiel durften die Zuseherinnen und Zuseher auch an diesem Freitagabend wieder eine spannende Partie erwarten.

Gmunden mit frühem Doppelschlag

In der LSP Arena Gmunden ging es von Anfang an gleich voll zur Sache. Bereits in Minute 6 hatten die Heimfans Grund zum Jubeln. Nach schöner Vorarbeit von Sertan Cam über die linke Seite traf Richard Veverka aus dem Rückraum zum 1:0. Nach 13 Minuten war es abermals Sertan Cam, der mit einem schönen Pass Dragan Calic bediente, welcher keine Probleme hatte und auf 2:0 stellte. Doch die Andorfer reagierten schnell und kamen durch Lukas Zikeli in der 20. Minute zum Anschlusstreffer. Dem Treffer voraus ging eine gute Chance der Gmundner, doch Veverka traf nur die Stange und der Nachschuss konnte vom Andorfer Schlussmann Oberauer gehalten werden. Dieser leitete mit einem hohen Ball in die Spitze den Konter ein und Zikeli konnte zum Anschlusstreffer einschieben. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es nochmal hektisch im Strafraum der Andorfer und die rund 250 Zuseherinnen und Zuseher sahen in der 43. Minute ein Foulspiel nach einem Eckball, woraufhin Schiedsrichter Barucic auf den Elfmeterpunkt zeigte. David Poljanec setzte den Ball abgebrüht in die rechte untere Ecke und traf zum verdienten 3:1 Halbzeitstand.

Die Aufholjagd der Gäste wird nicht belohnt

Auch in der zweiten Halbzeit gab es ein munteres Hin und Her mit guten Chancen auf beiden Seiten. In der 57 Minute durften die Andorfer wieder jubeln, nachdem im Mittelfeld der Ball erobert wurde und man Petr Simonovsky auf die Reise schickte. Dieser blieb vor dem Tor eiskalt und konnte den erneuten Anschlusstreffer erzielen. Nach 66 Minuten war die Partie wieder komplett offen, da sich Martin Adlesgruber im eins gegen eins gegen Gmundns Sieberer durchsetzen konnte und zum 3:3 traf. Beide Mannschaften spielten anschließend auf Sieg. Die couragierte Leistung der Andorfer in der zweiten Halbzeit wurde dann in der 86 Minute abermals belohnt. Nach einem Ballverlust im Mittelkreis, konnte Petr Simonovsky den anschließenden Konter mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie erfolgreich abschließen und auf 3:4 stellen. Als sich viele bereits auf die erste Heimniederlage der Gmundner in diesem Frühjahr einstellten, konnte Leon Cubrelji in der 93 Minute doch noch zum 4:4 in dieser spannenden Partie stellen und für eine Punkteteilung sorgen. Nach einem schönen Doppelpass von Plakolm und Hofstätter auf der linken Seite wurde Cubrelji in der Mitte gefunden, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste.

Stimme zum Spiel (Kiril Penchev Chokchev Trainer SV Gmundner Milch):

„Aufgrund des Spielverlaufs hatten wir natürlich Glück, dass wir noch den Ausgleich geschossen haben, aber es war insgesamt ein gerechtes Unentschieden. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen und werden nächste Woche nach Schalchen fahren und hoffentlich drei Punkte holen, um vielleicht noch den dritten Platz zu holen.“

Die Besten:

David Poljanec (Gmunden); Lukas Zikeli (Andorf)