SK Schärding feiert späten Heimerfolg

Details Samstag, 04. Juni 2022 13:06

Zu einem schweren Auswärtsmatch musste der SV Schalchen in der 25. Runde der Landesliga West reisen. Gegner war der SK Schärding, der bereits seit 8 Spiele ungeschlagen ist und in dieser Saison zu Hause überhaupt erst eine Partie verlor. Schalchen ist nach 2 Heimniederlagen auf Wiedergutmachung aus und hatte vor der Partie, wie auch der SK Schärding, noch die Chance auf den Vizemeistertitel. Dies alles sind Punkte, weshalb sich die rund 150 Zuseherinnen und Zuseher eine spannende Partie erwarten durften.

Schwache Anfangsphase wird mit Traumtor ausgebessert

Beide Mannschaften kamen allerdings alles andere als gut in die Partie und beide kamen lediglich zu einige Halbchancen, wobei es entweder an der richtigen Abstimmung fehlte oder der Abschluss zu harmlos ausfiel. Nach rund 25 Minuten durften dann die Schärdinger beinahe zum ersten Mal jubeln. Doch Jakub Rusnak setzte seinen Schuss an die Querlatte. In der 28. Minute konnte Gabor Nagy den Bann brechen und mit seinem Schuss aus über 30 Metern über den Tormann hinweg den SV Schalchen 1:0 in Führung bringen. Mit diesem Stand ging es auch für die beiden Mannschaften und das Schiedsrichtergespann in die Pause.

Späte Tore lassen die Heimischen jubeln

Auch die zweite Halbzeit begann alles andere als gut. Beide Mannschaften etwas zu ungenau und zu lethargisch. Die Schärdinger stellten, gezwungen vom Spielstand, das System um und kamen so besser in die Partie. In der 72. Minute wurden sie dann auch mit dem Ausgleich belohnt. Jan Schrank traf nach einer schönen Einzelaktion über die linke Seite und setzte seinen platzierten Schuss ins lange Eck. Die Schärdinger drängten fortan auf den Siegestreffer, wobei auch die Schalchner zu Chancen kamen und durchaus ein Tor erzielen hätten können. Ein gut angetragener Schuss von Berer wurde vom Schärdinger Schlussmann Michl pariert. So waren es dann die Schärdinger in Person von Benedikt Großbötzl die jubeln durften. Nach einer gut angetragenen Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld stand Großbötzl richtig und traf mit einem wuchtigen Kopfball in der 90. Minute zum 2:1.

Durch den Sieg in der vorletzten Runde darf sich die Elf von Bernhard Straif vorerst über den dritten Tabellenplatz freuen. Die Schlachner sind derzeit auf dem 5. Tabellenplatz wiederzufinden.

Stimme zum Spiel (Bernhard Straif Trainer SK Schärding)

„Für uns wäre es ein Erfolg, wenn dir die Saison am Stockerl unter den ersten drei abschließen würden. Dazu würde uns auch schon ein Unentschieden in Esternberg genügen, aber da wollen wir natürlich auch gewinnen, es ist ja auch ein Derby. Uns zeichnet schon die ganze Saison unsere Einstellung, der Wille und unser Charakter aus und wir können meistens auch dann länger laufen als andere Mannschaften. Das hat uns in dieser Saison schon viele Punkte gebracht, auch wenn es sicherlich Mannschaften gibt, die von der Kaderqualität über uns zu stellen sind.“

Die Besten:

Jan Schrank (ST); Dragos-Alin Dragalina (ZOM)