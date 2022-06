Gerechtes Unentschieden im Kellerduell

Details Sonntag, 05. Juni 2022 12:41

Während die Union SGS Dorf an der Pram bereits länger als Absteiger der Landesliga West feststeht, könnte der SC Schwanenstadt 08 dem Abstieg noch entgehen. Zwar kann aus eigener Kraft der Klassenerhalt nicht mehr gesichert werden, jedoch kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, wie viele Mannschaften in die Bezirksliga müssen, da die Situation in den höheren Ligen abgewartet werden muss.

Schwanenstadt mit dem besseren Start

Den besseren Start in dieser Partie hatten die Schwanenstädter, da die Gäste bereits in Minute 9 zur Führung trafen. Nach einem langen Ball in die Tiefe kam Brian Eric Crstin frei zum Schuss und setzte den Ball genau ins rechte Kreuzeck. Doch die Führung sollte nicht lange halten, da nach einem Freistoß von Dorf an der Pram der Ball nicht geklärt werden konnte und schlussendlich Christoph Ohler den Ball in der 11. Minute im eigenen Tor versenkte. In Minute 16 sahen die 250 Zuseherinnen und Zuseher eine schöne Kombination von Sammer und Bisercic, welcher den Ball an Torhüter Sageder vorbeischieben und das 1:2 für Schwanenstadt erzielen konnte. In der Folge kamen zwar die Gäste zu weiteren guten Möglichkeiten, jedoch stand nach einem Abspielfehler der Schwanenstädter Verteidigung Dominik Gehmaier richtig und traf in der 41. Minute zum 2:2.

Ausgeglichene Partie in den zweiten 45 Minuten

Auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Gäste den besseren Start. Nach einem schönen Diagonalball von Schwanenstadts Haas war es erneut Brian Eric Crstin, der den Ball in der 52 Minute mit einem schönen Schlenzer in der langen Ecke versenken konnte und so auf 2:3 stellte. In Folge kamen beide Mannschaften zu guten Chancen und die Bemühungen von Dorf an der Pram wurden in der 66. Minute mit dem Ausgleich belohnt. Wieder konnten die Schwanenstädter den Ball nicht aus dem eigenen Sechzehner klären und so traf Noah Parzer zum 3:3. Zwar drängten die Heimischen noch auf den Siegestreffer, welcher aber nicht mehr gelingen sollte und so endete die Partie mit einem gerechten Unentschieden.

Stimme zum Spiel (Norbert Hutterer Trainer SC Schwanenstadt 08):

„Wir wollen die letzte Partie nächste Woche genauso gewinnen, wie wir die heutige Partie gewinnen wollten und dann müssen wir eben vielleicht absteigen oder auch nicht. Momentan sieht es halt schlecht für uns aus, aber warten wir mal ab.“

Die Besten:

Brian Eric Crstin (Schwanenstadt); Dominik Gehmaier (Dorf an der Pram)