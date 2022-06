Peuerbach feiert Kantersieg in Sattledt

Details Sonntag, 05. Juni 2022 12:46

Die Union Peuerbach spielt in der Landesliga West bisher ein sehr starkes Frühjahr und liegt in der Frühjahrstabelle auf Platz 2. Lediglich Meister Ostermiething konnte in der Rückrunde mehr Punkte holen. Der ATSV Sattledt trat in den letzten Spielen vor allem zu Hause sehr stark auf und ist im Frühjahr in der Voralpenkreuzarena noch ungeschlagen. Doch beide Mannschaften gingen aufgrund des Ausfalls einiger wichtiger Leistungsträger ersatzgeschwächt in diese Partie.

Mesec mit drei Toren in der 1. Halbzeit

Das Spiel ging von Anfang an rasant los. Bereits nach 4 Minuten musste Schiedsrichter Joldzic aufgrund eines Handspiels auf den Elfmeterpunkt zeigen. Diesen verwertete Vedran Mesec souverän zur 0:1 Führung. Es war abermals Mesec, der in der 13. Minute bereits zum 0:2 traf. Peuerbachs Kornfelder brachte den Ball von der linken Seite gut zur Mitte und Mesec traf sehenswert mit der Hacke. In der 31. Minute kamen dann auch die Sattledter gut vor das Tor. Marko Tawdrous schnappte sich in der eigenen Hälfte nach einem Eckball der Peuerbacher das Spielgerät und konnte nach einem 60 Meter Sololauf Peuerbachs Schlussmann überwinden. Nach dem Anschlusstreffer kamen zwar die Heimischen besser ins Spiel, jedoch musste Schiedsrichter Joldzic in der 42. Minute wiederrum auf den Elfmeterpunkt zeigen. Es folgte der dritte Treffer von Mesec an diesem Abend und das 1:3 für Peuerbach.

Peuerbach dominiert die zweiten 45 Minuten

Auch nach der Pause ging es in ähnlicher Gangart weiter. In der 50. Minute konnte Stefan Kornfelder zum 1:4 einschieben, der nach einem großartigen Lochpass allein vor Torhüter Füreder auftauchte. In der 67. Minuten hatten die Heimfans wieder Grund zum Jubeln. Nach einer Flanke von der linken Seite stand Huso Tahric richtig und konnte zum 2:4 einköpfen. Spätestens nach 72 Minuten war diese Partie aber entschieden, nachdem Filip Fumic mit einem schönen Schuss vom Sechzehner zum 2:5 für Peuerbach traf. Keine 3 Minuten später setzte dann Manuel Reiter den Schlusspunkt in dieser Partie und vollendete eine gute Kombination zum verdienten 2:6 Auswärtssieg.

Stimme zum Spiel (Christoph Weidenholzer Trainer Union Peuerbach):

„Ich kann heute meiner ganzen Mannschaft nur ein großes Kompliment aussprechen. Wir wollen jetzt den 2. Platz in der Frühjahrestabelle im letzten Spiel noch verteidigen. Es werden dann nächsten Samstag auch einige Spieler verabschiedet, weil sie aufhören oder weggehen und dann wird es im Sommer auch einen größeren Umbruch geben.“

Die Besten:

Kornfelder; Pauschallob