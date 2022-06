Heimerfolg zum Saisonabschluss für Kammer

Details Sonntag, 12. Juni 2022 13:48

Zum Duell der Tabellennachbarn kam es in der letzten Runde der Landesliga West. Der SK Kammer, vor der Partie auf Platz 8, traf am Samstagnachmittag auf die Union Pettenbach, welche auf Platz 9 rangierten. Die Gäste aus Pettenbach wollten sich in dieser Partie für die 3:1 Niederlage im Herbst revanchieren und die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden.

Frühes Tor ebnete den Weg für Kammer

Beide Mannschaften kamen gut rein in die Partie und bereits nach 13 Minuten durften die rund 400 Zuseherinnen und Zuseher zum ersten Mal jubeln. Maximilian Niedermair traf zum 1:0 für die Heimischen. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und einer Kombination über die Seite vollendete Niedermaier nach einer Flanke mit dem Kopf. In Folge waren beide Mannschaften ebenbürtig und konnten auch die ein oder andere Chance vorfinden, welche aber allesamt ungenützt blieben. Somit ging es mit einem 1:0 zur Halbzeit in die Kabinen.

Erak verschießt Elfmeter

Bereits zwei Minuten nach Wiederbeginn landete der Ball wieder im Netz. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen stand Leonhard Frei richtig und schob zum 2:0 ein. Nach 75 Minuten musste dann Schiedsrichter Weilhartner aufgrund eines Handspiels auf den Elfmeterpunkt zeigen. Den fälligen Elfermeter konnte aber Dejan Erak nicht verwerten, weshalb es vorerst beim 2:0 blieb. In Folge kamen beide Mannschaften zu einigen Chancen, ohne aber richtig gefährlich zu werden. In Minute 95 wurden dann die Bemühungen von Pettenbach belohnt und Dejan Erak traf nach einem Eckball. Sein Anschlusstreffer kam aber zu spät und so gewann Kammer das letzte Spiel der Saison verdient mit 2:1.

Der SK Kammer rangiert in der Abschlusstabelle der Saison 2021/2022 mit 36 Punkten auf Platz 8. Die Gäste aus Pettenbach können sich mit 31 Zählern auf Platz 9 der Tabelle wiederfinden.

Stimme zum Spiel (Walter Waldhör Sportlicher Leiter Union Pettenbach):

„Wir sind eigentlich nicht richtig zufrieden mit der Saison. Wir hatten die ganze Saison hindurch immer wieder Pech mit Verletzungen und bekamen auch unnötige Gegentore und laufen dann wieder einen Rückstand nach und dann wird es halt schwer. Wir sind jetzt eigentlich froh, dass die Saison vorbei ist und wir uns wieder sammeln können und dann mit Zuversicht in die neue Saison gehen können.“