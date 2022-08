Union Pettenbach feiert Auswärtssieg zum Saisonauftakt

Details Sonntag, 07. August 2022 14:06

In der 1. Runde der Landesliga West traf am Samstagnachmittag die Union Peuerbach zu Hause auf die Union Pettenbach. Beide Mannschaften wollten natürlich mit einem Erfolg in die neue Saison starten und so sahen die 350 Zuseherinnen und Zuseher in der Guntamatic Arena Peuerbach eine ausgeglichene Partie mit dem besseren Ende für die Gäste aus Pettenbach.

Ausgeglichene Partie in der 1. Halbzeit

Besser in die Partie startete Peuerbach, wobei beide Seiten zu keinen nennenswerten Chancen kamen. So entstand auch das 0:1 aus einer Standardsituation. Nach einem Eckball von Steininger stand Ulrich Keck in der Mitte richtig und köpfelte den Ball ins Tor. Somit stand es nach 33 Minuten 0:1. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch für die beiden Mannschaften und Schiedsrichter Leonfellner in die Kabinen.

Pettenbach konsequenter im Abschluss

Auch in der zweiten Hälfte sahen die Zuseherinnen und Zuseher eine ausgeglichene Partie. Die Beste Chance der Pettenbacher auf das 0:2 vergab Olivotto, er scheiterte aber im eins gegen eins an Peuerbachs Schlussmann Barth. Während ein gut angetragener Schuss von Peuerbach knapp neben das Tor ging, konnte Mario Müller den Ball im Tor unterbringen. Nach einer schönen Flanke von Weinzirl stand Müller in der Mitte richtig und erzielte per Kopf das 0:2 für die Gäste. Anschließend verteidigte Pettenbach gut und gewann verdient mit 0:2.

Stimme zum Spiel (Walter Waldhör Sportlicher Leiter Union Pettenbach):

„Wir sind natürlich zufrieden mit der Leistung und dem Ergebnis. Wenn man auswärts mit 3 Punkten in die neue Saison startet, geht man auch mit einem guten Gefühl ins Heimspiel nächste Woche. Es erwartet uns da auch sicher eine schwere Partie gegen Schärding. Ein guter Start ist immer wichtig und wir sind deswegen mal sehr positiv gestimmt."

Die Besten:

Ulrich Keck, Pauschalllob