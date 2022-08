Bad Wimsbach feiert Kantersieg

Details Sonntag, 07. August 2022 14:20

Endlich rollt der Ball wieder in der Landesliga West. Am Samstagnachmittag traf der SK Bad Wimsbach zu Hause auf die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b. Während die Heimischen letzte Saison 4. in der Landesliga wurden, durften die Gäste den Meistertitel in der Bezirksliga feiern. Beide Mannschaften wollten auf jeden Fall mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten.

Keine Tore in Halbzeit 1

Die rund 170 Zuseherinnen und Zuseher in Bad Wimsbach sahen eine sehr ausgeglichene 1. Halbzeit. Zwar hatten die Heimischen mehr Ballbesitz, jedoch waren klare Torchance Mangelware, weswegen es auch mit einem 0:0 für die beiden Teams und Schiedsrichter Alesi in die Kabinen ging.

Bad Wimsbach macht in der 2. Halbzeit alles klar.

Die Heimischen erwischten einen Blitzstart in der 2. Halbzeit. Nach dem Anstoß kam ein hoher Ball in den Strafraum der Gäste und nach einem Foulspiel musste Schiedsrichter Alesi auf den Elfmeterpunkt zeigen. Martin Plasser verwertete den fälligen Elfmeter souverän zur 1:0 Führung. Nach der Führung dominierte Bad Wimsbach die Partie und konnte in der 57. Minute das 2:0 erzielen. Nach einem kurz gespielten Eckball kam Stevo Rozic am Sechzehner zum Ball und ein Schuss landete genau in der rechten Ecke. In der 69. Minute konnte Jakob Konrad Stockinger für die Vorentscheidung sorgen. Nach einem Schuss von Schöfbenker konnte Gästetormann Zach den Ball nur kurz abwehren und Stockinger drückte im Nachsetzen den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Nach einem schnellen Konter kam Schöfbenker zum Ball und dieser legte in der 73. Minute den Ball quer zu Stevo Rozic. Rozic musste dann den Ball nur noch über die Linie drücken und verwertete zum 4:0. Nach einem schönen Chipball spielte abermals Schöfbenker den Ball volley zu Florian Danner und diese machte nach Direktabnahme das 5:0.

Stimme zum Spiel (Thomas Plasser Trainer SK Bad Wimsbach):

„Wir sind jetzt perfekt in die neue Saison gestartet, wobei wir in der 1. Halbzeit zu passiv waren. In der 2. Halbzeit haben wir aber eine gute Leistung gebracht und dann auch verdient gewonnen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden.“

Die Besten:

Schöfbenker (ST) Pauschalllob,