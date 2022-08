Bad Schallerbach feiert Kantersieg in Kammer.

Details Samstag, 13. August 2022 16:58

In der 2. Runde der Landesliga West gab es an einem sonnigen Freitagabend das Aufeinandertreffen des SK Kammer und dem SV sedda Bad Schallerbach. Beide Mannschaften starteten letzte Woche mit einem Sieg in die Saison, doch an diesem Tag sollten die 300 Zuseherinnen und Zuseher am Sportplatz Kammer einen eindeutigen Sieg der Gäste sehen.

Gäste dominieren die 1. Halbzeit

Bereits nach vier Minuten kamen die Gäste zur ersten Möglichkeit, doch der Schuss von Guerrib viel zu zaghaft aus. In der 7. Minute zappelte dann der Ball im Netz. Nach einem Eckball von Stadlbauer Dominik stand Ralph Scharschinger in der Mitte richtig und brachte den Ball im Tor unter. Nach 18 Minuten durften abermals die Gäste jubeln. Nach einer schönen Aktion über die rechte Seite brachte Fröschl Alexander den Ball zur Mitte und Raphael Hofstätter musste den Ball nur noch über die Linie drücken. In der 20. Minute eroberte Hofstätter den Ball im Mittelfeld und spielte einen schönen Lochpass auf Guerrib, welcher allerdings wieder an Kammerns Schlussmann Knaze scheiterte. Die Gäste aus Bad Schallerbach blieben auch in Folge dominant und wurden für ihren couragierten Auftritt belohnt. Nach einer schönen Spielverlagerung brachte Mayer eine gute Flanke in die Mitte auf Guerrib und dieser ließ sich die Chance nicht entgehen und schoss in der 38. Minute bereits das 0:3 für Bad Schallerbach. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch für die beiden Teams in die Pause.

Bad Schallerbach lässt nichts anbrennen

Auch in der 2. Halbzeit bestimmten die Gäste aus Bad Schallerbach nach Belieben das Spielgeschehen und so war der vierte Treffer nur eine Frage der Zeit. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite brachte Pascal Hofstätter den Ball zur Mitte und Guerrib musste den Ball in der 72. Minute nur mehr über die Linie drücken. Den Endstand in dieser sehr einseitigen Partie fixierte in der 78. Minute Ivica Zelic. Kammer konnte den Ball nicht klären und so kam Zelic knapp außerhalb des 16ners an den Ball. Ein Schuss landete unhaltbar in der rechten Ecke. Somit endete diese Partie mit einem verdienten Auswärtssieg für den SV sedda Bad Schallerbach.

Stimme zum Spiel (Erich Renner Trainer Bad Schallerbach):

„Es war auf jeden Fall auch in dieser Höhe verdient, weil wir eine gute Leistung erbracht haben. Wir hatten jetzt zwei sehr gute Spiele, müssen jetzt aber auch konzentriert weitermachen, auch dann gegen Schlierbach nächste Woche."

Die Besten:

Pascal Hofstätter (ZM), Miliam Guerrib (ST)