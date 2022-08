Esternberg bezwingt Schalchen

Details Samstag, 13. August 2022 17:08

In der 2. Runde der Landesliga West traf an einem sonnigen Freitagabend die Union Esternberg zu Hause auf den SV Hai Schalchen. Nachdem beide Mannschaften in der 1. Runde als Verlierer vom Platz gehen mussten, wollten beide die ersten Punkte in dieser jungen Saison erobern. Grund genug, weshalb die Zuseherinnen und Zuseher im Heinz Ertl – Stadion Esternberg eine spannende Partie erwarten durften.

Ausgeglichene Partie in der 1. Halbzeit

Beide Mannschaften starteten ambitioniert in die Partie. Nach 12 Minuten durften die Heimischen zum ersten Mal jubeln. Nach einem Eckball von Buchroither stand Marco Hochholzer richtig und erzielte per Kopf das 1:0 für Esternberg. Schalchen war aber vom Gegentreffer alles andere als geschockt und die Gäste fanden ebenfalls gute Chancen vor. Nach einem perfekten Lochpass auf Berer lief dieser allein auf das Tor zu. Er behielt die Übersicht und legte den Ball nochmals quer auf Christoph Friedl, welcher den Ball in der 18. Minute nur mehr zum 1:1 über die Linie drücken musste. Als viele schon mit einem 1:1 zur Pause rechneten, wurde es aber nochmals gefährlich. Esternbergs Okic setzte sich in der 45. Minute herausragend gegen 2 Gegenspieler durch und spielte einen schönen Pass auf Krivec. Dieser ließ sich die Chance nicht entgehen und platzierte den Ball schön im Tor.

Okic sorgt für die Entscheidung

Auch in der 2. Halbzeit sahen die Zuseherinnen und Zuseher einen offenen Schlagabtausch, allerdings kamen beide Teams in der Anfangsphase der 2. Halbzeit zu keinen nennenswerten Chancen. In der 58. Minute durften sich die Gäste aus Schalchen beinahe über den Ausgleich freuen, doch Aichingers Freistoß aus knapp 20 Metern landete nur am rechten Pfosten. In der 88. Minute machte dann aber Sevko Okic alles klar und sorgte für die Entscheidung in dieser Partie. Nach einem Ballgewinn von Kropfmüller im Mittelfeld kam der Ball zu Krivec, welcher Okic bediente und dieser machte das 3:1.

In einer ausgeglichenen Partie setzten sich letztendlich die Heimischen mit einem 3:1 durch und dürfen sich somit über den ersten Saisonsieg freuen. Die Gäste aus Schalchen müssen dahingegen noch weiter auf ihren ersten Punktgewinn warten.

Stimme zum Spiel (Norbert Beham Sportlicher Leiter Esternberg):

„Das Glück war heute sicher auf unserer Seite, weil uns Schalchen in der 2. Halbzeit sehr hineingedrückt hat. Richtig gefährlich wurde es aber auch nur selten und weil wir auch sehr gut gekämpft haben, ist der Sieg insgesamt auch nicht ganz unverdient.“

Die Besten:

Okic beziehungsweise Dragalina