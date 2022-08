Pettenbach gewinnt gegen Schärding

Details Samstag, 13. August 2022 17:15

In der zweiten Runde der Landesliga West musste der SK Waizenauer Schärding auswärts bei der Union Sparkasse Pettenbach antreten und wollte nach der Niederlage in der 1. Runde für Wiedergutmachung sorgen und die ersten 3 Punkte sichern. Von Anfang an sollten die rund 200 Zuseherinnen und Zuseher in der ROBEX Arena Pettenbach eine spannende Partie sehen.

Chancenarme 1. Halbzeit

Schärding kam gut rein und bestimmte zu Beginn das Spielgeschehen, doch oft fehlte die Genauigkeit in den entscheidenden Situationen. Pettenbach tat sich schwer und versucht über den Kampf besser ins Spiel zu kommen. Da den beiden Mannschaften allerdings kein Tor mehr gelingen wollte, ging es für die Teams und Schiedsrichter Wimmer mit einem 0:0 in die Pause.

Olivotto macht den Doppelpack

In der 2. Hälfte zeigten sich beide Mannschaften verbessert und den Zuseherinnen und Zuseher bot sich ein offener Schlagabtausch. In der 78. Minute war es dann so weit und die Heimischen Fans bekamen Grund zum Jubeln. Nach einer schönen Kombination kam der Ball zu Pühringer Alois, welcher den Ball perfekt auf Mattia Olivotto querlegte. Dieser hatte keine Mühe und schloss zum 1:0 ab. In den Schlussminuten warfen die Gäste aus Schärding nochmals alles nach vorne, wodurch sich auch Räume für Pettenbach auftaten. Richtig zwingend wurde es aber zu selten. Mattia Olivotto machte in der 94. Minute den Deckel drauf und fixierte den 2:0 Endstand für die Union Pettenbach. Nachdem Riedler Tobias über die linke Seite aufzog und Olivotto bediente, überspielte letzterer Schärdings Tormann und machte seinen zweiten Treffer.

Mit dem Heimsieg dürfen sich die Pettenbacher nach 2 Spielen über volle sechs Punkte freuen. Die Schärdinger hingegen müssen weiter auf die ersten Punkte in dieser noch jungen Saison warten.

Stimme zum Spiel (Walter Waldhör Sportlicher Leiter Union Pettenbach):

„Schärding war sicherlich in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, doch beide Teams sind einfach zu selten vors Tor gekommen. Wir haben unsere Chancen letztendlich genutzt und hinten wenig zugelassen. Wir haben jetzt 6 Punkte und auch noch kein Gegentor bekommen, dass spricht auch für die Mannschaft.“

Die Besten:

Prielinger Stefan (AV)