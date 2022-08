Grieskirchen gewinnt knapp gegen Gschwandt

Details Sonntag, 14. August 2022 10:31

In der 2. Runde der Landesliga West traf am Samstagnachmittag die Union Gschwandt zu Hause auf den SV Pöttinger Grieskirchen. Beide starteten mit einem Sieg in die Saison und wollten an der gezeigten Leistung anschließen und den rund 200 Zuseherinnen und Zuseher am Sportplatz Gschwandt eine spannende Partie bieten.

Heimischen mit knapper Führung zur Halbzeit

Besser in die Partie startete zwar Grieskirchen, doch gefährliche Möglichkeiten waren Mangelware. Mit der Zeit fanden aber auch die Heimischen erste gute Chancen vor und in der 32. Minute fiel dann auch das erste Tor in dieser Partie. Nach einer schönen Kombination kam der Ball über Gschwandts Tiefenthaler zu Tarik Ramakic, welcher in den 16ner drippelte, einen Verteidiger ausspielte und den Ball in der langen Ecke zur 1:0 Führung für Gschwandt versenkte. Daraufhin drängten die Heimischen auf den zweiten Treffer, doch Hufnagl und Tiefenthaler vergaben weitere gute Möglichkeiten. Da kein weiterer Treffer gelingen sollte, ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung für Gschwandt in die Pause.

Grieskirchen dreht die Partie

In der 50. Minute musste dann Schiedsrichter Kettlgruber nach einem Foul auf den Elfmeterpunkt zeigen. Matthias Leibetseder ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte halbhoch in die rechte Ecke zum 1:1. Im direkten Gegenzug vergab Gavric Martin alleinstehend vor dem Tor die Chance und machte nicht den neuerlichen Führungstreffer für Gschwandt. So konnten in der 57. Minute die Gäste über die Führung jubeln. Nach einer schönen Kombination kam der Ball zu Jacob David Manetsgruber, welcher ohne Probleme zum 1:2 einnetzte. In den letzten 20 Minuten gab es ein Hin und Her, wobei beide Mannschaften zu keinen richtig zwingenden Chancen mehr kamen. Während Gschwandt mit langen Bällen über die Seite gefährlich werden wollte, verteidigten die Gäste die Führung geschickt und wartete auf Kontersituationen. So endete diese Partie mit einem knappen 1:2 Auswärtssieg für die Union Grieskirchen.

Stimme Zum Spiel (Ivica Sirocic Trainer Union Gschwandt):

„Wir hätten uns sicherlich einen Punkt verdient, aber dafür haben wir letzte Woche gegen Schärding nicht super gespielt und trotzdem gewonnen. Wir hätten heute die Fehler des Gegners viel besser ausnützen müssen, das müssen wir besser machen, wenn wir in der Liga mitspielen wollen. Grundsätzlich bin ich mit dem Start in die neue Saison schon zufrieden.“

Die Besten:

Pauschalllob