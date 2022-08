Schalchen gewinnt gegen Gschwandt

Details Samstag, 20. August 2022 11:34

In der 3. Runde der Landesliga West traf der SV Schalchen zu Hause auf die Union Gschwandt. Die Heimischen sind nach den ersten beiden Runden noch ohne Punkte am Ende der Tabelle zu finden und wollten mit einem Sieg gegen Gschwandt das erste Erfolgserlebnis feiern. Der Aufsteiger aus Gschwandt durfte dagegen bereits einen Sieg bejubeln und wollte an die bisher gezeigten Leistungen anschließen und 3 Punkte aus Schalchen entführen.

Blitzstart der Heimischen

Den besseren Start in die Partie erwischten die Heimischen, denn bereits nach 10. Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz. Dragos-Alin Dragalina kam am gegnerischen Sechzehner zum Ball und traf aus der Drehung in die lange Ecke zur Führung für die Heimischen. Anschließend hätten die Schalchner die Führung ausbauen können, doch sie scheiterten im Eins gegen Eins an Gschwandts Torhüter Gavric. So waren es die Gäste, die in der 31. Minute den Treffer erzielen konnten. Über die linke Seite kam der Ball in die Mitte und am Sechzehner stand Daniel Hufnagl richtig. Er hämmerte den Abpraller unter die Latte ins Tor. Nach einer guten Kombination der Gäste in der 40. Minute stand Stefan Tiefenthaler in der Mitte richtig und verwertete zur verdienten 1:2 Pausenführung für Gschwandt.

Dragalina ist der Mann des Spiels

In der 46. Minute musste dann Schiedsrichter Schlesinger auf den Elfmeterpunkt zeigen. Den fälligen Foulelfmeter ließ sich Dragos-Alin Dragalina nicht nehmen und verwertete zum 2:2. In der 52. Minute war es abermals Dragos-Alin Dragalina, welcher über die linke Seite in den Sechzehner zog und den Tormann zur 3:2 Führung überlupfte. Nach dem Ausschluss von Schalchens Aigner versuchten die Gäste zum Ausgleich zu kommen, welcher allerdings nicht gelingen sollte. In der 66. Minute sorgte Matthias Aichinger für die Vorentscheidung. Nach einem Stanglpass von Dragalina kam er am Sechzehner zum Ball und machte mit seinem Schuss ins Kreuzeck das 4:2 für Schalchen. Nachdem Gschwandts Mullabazi ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste, spielten es die Heimischen geschickt nach Hause und können sich über die ersten 3 Punkte der Saison freuen.

Stimme zum Spiel (Ivica Sirocic Trainer Union Gschwandt):

„Spiele gewinnt man nicht, wenn man viele Tore schießt, sondern wenn du wenig bekommst und wir haben heute 4 Tore bekommen und deswegen verloren. Wir bekommen aktuell einfach zu viele Tore und an dem müssen wir arbeiten. Spielerisch war es wieder eine gute Leistung, da wir uns auch viele Chancen erspielt haben.“

Die Besten:

Dragos-Alin Dragalina