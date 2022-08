SK Bad Wimsbach reagiert auf Cup-Pleite: Souveräner Auswärtsdreier in Schlierbach!

Details Sonntag, 28. August 2022 18:15

Es war ein kräftezehrendes, hochspannendes Spektakel am Dienstagabend: Nach 120 Minuten leuchtete es im Cupspiel zwischen dem SK Bad Wimsbach und der Union Mondsee 0:0 von der Anzeigetafel. Im Elfmeterschießen zog der Sportklub nur knapp den Kürzeren, hieß es am Ende 4:3 für den OÖ-Ligisten. Vier Tage später war man zu Gast bei Aufsteiger Schlierbach und von Müdigkeit und schweren Beinen war nichts zu sehen: Man siegte am Ende mit 3:1.

Gäste drücken früh Stempel auf

Trotz der empfindlichen Pleite und der Tatsache, dass die meisten Akteure auf Seiten des SK das zweite Spiel innerhalb weniger Tage bestritten, starteten die grün-weißen enorm engagiert, nahmen das Heft in die Hand und gingen bereits früh mit 1:0 in Führung. Florian Schöfbenker zeichnete sich per Kopf nach einem Eckball dafür verantwortlich und brachte die Gäste auf die Siegerstraße. In Anbetracht der darauffolgenden guten Chancen, die man allesamt vergab war die Verwunderung auch nicht groß, als man in Minute 32 auf 2:0 erhöhte - diesmal war Jakob Stockinger zur Stelle, staubte mühelos ab und besorgte der Plasser-Truppe eine komfortable Pausenführung.

Schlierbach erholt sich nicht von Rückstand

Auch nach dem Seitenwechsel machte der SK Bad Wimsbach dort weiter, wo er aufgehört hatte. Nur vier Minuten gespielt, setzte Jan Kolnberger mit einem gefühlvollen Chipball Stevo Rozic in Szene, der fackelte nicht lange und bugsierte das Spielgerät mit dem zweiten Kontakt unhaltbar im Tor. Die Hausherren steckten den Kopf nicht völlig in den Sand und erzielten folglich nach einem Konter, vollendet durch Jakob Rettenbacher, den Anschlusstreffer (66.). Die Kräfte schwanden zwar in der Schlussphase bei den Gästen, ein richtiges Comeback lag jedoch nie so wirklich in der Luft.

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) tritt die Union Schlierbach beim SPG Andorf/Sigharting an, schon einen Tag vorher muss der SK Bad Wimsbach 1933 seine Hausaufgaben beim SV sedda Bad Schallerbach erledigen.

Stimme zum Spiel

Thomas Plasser (Trainer SK Bad Wimsbach):

„Nach den 120 Cupminuten war das ein richtig guter Auftritt von uns. In Summe war es ein verdienter Auswärtssieg."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga West: Union Schlierbach – SK Bad Wimsbach 1933, 1:3 (0:2)

66 Jakob Rettenbacher 1:3

49 Stevo Rozic 0:3

32 Jakob Konrad Stockinger 0:2

15 Florian Schoefbenker 0:1