Nichts zu holen für bemühte Union Gschwandt: SK Kammer siegt sorglos

Details Sonntag, 28. August 2022 19:44

Für die Union Gschwandt ist das neue Kapitel weiterhin - zumindest ergebnistechnisch - etwas holprig. Am gestrigen Samstag empfing man den SK Kammer, der hingegen vollauf zufrieden mit dem Saisonstart sein kann. Lediglich gegen den SV Bad Schallerbach wurden dem SK klar die Grenzen aufgezeigt, sonst brillierte und triumphierte man in den anderen Spielen. Auch das Gastspiel in Gschwandt gestaltete die Truppe von Roland Krammer erfolgreich, man siegte mit 3:0.

Schwamberger-Lukes bringt Gäste auf die Siegerstraße

Die im Vorfeld favorisierten Gäste taten sich zu Beginn der Partie keineswegs leicht. Die ersten beiden Chancen hatten die Hausherren, doch Tarik Ramakic konnte diese nicht nutzen. Mit fortschreitender Spieldauer kamen dann die Gäste deutlich besser in die Partie. Man forcierte das Spiel über die Flügel und kam etwas glücklich, aber verdient zur Führung. Nach einer Freistoßflanke von Daniel Gruber gab es einen Pressball zwischen Gschwandt-Torwart Damir Gavric und Kammers Moritz Pointinger, die Kugel fiel Jannik Schwamberger-Lukes vor die Füße und der vollendete zum 1:0 (30.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Stefan Tiefenthaler die riesen Möglichkeit auf den Ausgleich, konnte diese aber nicht nutzen, sodass es mit einer knappen Gästeführung in die Kabinen ging.

Kammer lässt nichts anbrennen

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie etwas ab, beide Teams hatten Probleme damit, im letzten Drittel entscheidende Akzente zu setzen und die nötige Durchschlagskraft an den Tag zu legen. Wenig überraschend fiel das 2:0 nach einem Standard, der eingewechselte Leonhard Frei nickte eine Freistoßflanke von Gruber wuchtig via Innenstange ins Gehäuse und brachte die Gäste in ruhiges Fahrwasser (61.). In der Folgephase gab es wenige nennenswerte Aktionen, bis die Gäste in der dritten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt der Partie setzten. Wieder war es ein Freistoß, der vom Querbalken genau zu Rafael Kurtulmus prallte und der vollendete locker zum 3:0-Endstand aus Sicht des SK Kammer.

Am nächsten Samstag reist die Union Unis Gschwandt zur Union Handy Shop Esternberg, zeitgleich empfängt der SK Kammer die Union Sparkasse Pettenbach.

Stimme zum Spiel

Markus Schneidhofer (Sportlicher Leiter SK Kammer):

„Das war definitiv ein verdienter Sieg für uns. Gschwandt war ein guter Gegner und ich glaube, dass wenn sie die Liga ein bisschen besser kennenlernen sie sicher bestehen können. Wir hatten jetzt einen guten Start, besser geht es eigentlich nicht. Es wird uns jetzt aber sicher keiner mehr unterschätzen, wir haben in den letzten zwei Jahren fitnesstechnisch gut zugelegt, das sieht man jetzt schon."

Die Besten: Leonhard Frei (LV), Daniel Gruber (RM) bzw. Pauschallob

Landesliga West: Union Unis Gschwandt – SK UEBEX LED Kammer, 0:3 (0:1)

93 Rafael Kurtulmus 0:3

61 Leonhard Frei 0:2

30 Jannik Michael Josef Schwamberger-Lukes 0:1