Nach frühem Rückschlag: Peuerbach gelingt Comeback und Auswärtssieg in Sattledt!

Eigentlich ist der Saisonstart des ATSV Sattledt unter Neo-Coach Robert Lenz äußerst zufriedenstellend. Am gestrigen Samstagnachmittag gab es jedoch eine kleine Trendwende - etwas überraschend zog man gegen die bis davor noch punktlose Union Peuerbach den Kürzeren und verlor klar mit 1:4. Auf eine frühe Sattledter Führung folgten jeweils zwei Tore von Vedran Mesec und Filip Fumic.

Sattledt spielbestimmend in der Anfangsphase

Die Hausherren machten zu Beginn den deutlich besseren Eindruck und gingen bereits nach zehn Minuten in Führung. Elias Zaki kam an der Strafraumgrenze an den Ball und versenkte die Kugel gekonnt im langen Eck (10.). Eine weitere gute Chance verzeichneten die Hausherren infolgedessen, ehe auch durch die Mannschaft der Gäste ein Ruck ging und man fortan besser ins Spiel kam. Dies machte sich auch bezahlt, Filip Fumic verwertete einen Stanglpass in Minute 38 zum verdienten Ausgleich.

Peuerbach stellt Partie völlig auf den Kopf

Nach dem Seitenwechsel platzte der Knoten bei der Union letztendlich völlig. In Minute 54 kam Vedran Mesec im Strafraum zum Abschluss und besorgte Peuerbach die Führung. Die Dominanz des ATSV in der Anfangsphase war nun völlig verpufft und Peuerbach machte in der Schlussphase endgültig den Deckel drauf. Der eingewechselte Christoph Suntinger bediente Fumic, der keine Probleme hatte das Leder zum zweiten Mal über die Linie zu drücken (81.). Den Schlusspunkt setzte abermals Mesec, der erneut in Szene gesetzt wurde und mühelos den 4:1-Endstand herbeiführte.

Am kommenden Freitag trifft das Heimteam auf den SK Waizenauer Schärding, die Union Peuerbach spielt am selben Tag gegen den SV Gmundner Milch.

Stimme zum Spiel

Markus Mayr (Sportlicher Leiter Union Peuerbach):

„Wir haben gegen Pettenbach im ersten Spiel eigentlich nicht schlecht gespielt, gegen St. Marienkirchen war die geringe Laufbereitschaft und die Zweikampfschwäche ausschlaggebend. Gestern haben wir geschaut, über den Kampf wieder in die Spur zu finden und das ist uns gut gelungen. Ich bin froh, dass wir nun angeschrieben haben und positiv in die Saison weitergehen können - wir sind positiv gestimmt."

Der Beste: Manuel Reiter (ZM)

Landesliga West: ATSV Bamminger Sattledt – Union Peuerbach, 1:4 (1:1)

88 Vedran Mesec 1:4

81 Filip Fumic 1:3

54 Vedran Mesec 1:2

38 Filip Fumic 1:1

10 Elias Zaki 1:0