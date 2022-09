Bad Schallerbach entscheidet Spitzenspiel für sich

Details Samstag, 03. September 2022 16:16

Für den SV sedda Bad Schallerbach könnte es in dieser Saison nicht besser laufen, da die bisherigen drei Ligaspiele allesamt gewonnen werden konnten und auch im Transdanubia Landescup schaffte man letzten Dienstag gegen die ASKÖ Oedt den Aufstieg in die nächste Runde. An die bisher gezeigten Leistungen wollte man anschließen und durfte in der 5. Runde der Landesliga West den SK Bad Wimsbach begrüßen. Die Gäste sind ebenfalls in der Liga noch ungeschlagen und stehen nach 4 Spielen bei 10 Punkten.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

Bad Schallerbach wirkte zu Beginn sehr träge und man kannte ihnen die anstrengenden Wochen samt Doppelbelastung an. Die Gäste waren sehr aggressiv und kamen in der 7. Minute zur ersten Torchance, doch der Schuss ging übers Tor. Bad Schallerbach wurde in der 13. Minute in Person von Alexander Fröschl das erste Mal gefährlich. Sein Schuss aus rund Elfmeter fiel aber zu zentral aus und Goalie Seyr konnte parieren. Die rund 500 Zuseherinnen und Zuseher am Sportplatz in Bad Schallerbach sahen fortan eine ausgeglichene Partie mit guten Chancen auf beiden Seiten. In der 17. Minute durften dann die Gäste jubeln. Nach einem hohen Ball in den Strafraum konnten die Gäste nicht gut klären und Bayram Gas traf ins Tor. Keine 2 Minuten später hätten die Gäste die Führung ausbauen können, doch man scheiterte an der Stange. In der 25. Minute kamen die Heimischen zum verdienten Ausgleich. Nach einem Freistoß von Stadlbauer konnte Miliam Guerrib abstauben und zum Ausgleich treffen. Danach hatten die Heimischen weitere sehr gute Möglichkeiten, ein Tor sollte aber nicht mehr gelingen.

Blitzstart der Gäste in der 2. Halbzeit.

In der 47. Minute machte Bayram Gas seinen zweiten Treffer. Nach einem Fehler im Spielaufbau von Bad Schallerbach kam der Ball von Danicic auf Gas und er machte das 1:2. Da Guerrib und Fröschl weitere gute Möglichkeiten vergaben, blieb es vorerst bei der Gästeführung. In der 83. Minute hätte Rozic für die Entscheidung sorgen können, doch er scheitere im 1 gegen 1. In der 84. Minute durften die Heimischen jubeln, denn nach einem Eckball von Stadlbauer stand Miliam Guerrib in der Mitte richtig und vollendete zum 2:2. Als die meisten bereits mit einem Unentschieden in dieser Spitzenpartie rechneten, gab es in der 8. Minute der Nachspielzeit noch einen Einwurf auf der linken Seite. Der Ball wurde in den Sechzehner gebracht, sprang einmal auf und dann verwertete Ralph Scharschinger aus kurzer Distanz zum viel umjubelten Siegtreffer für die Heimischen.

Stimme zum Spiel (Erich Renner Trainer Bad Schallerbach):

„Bad Wimsbach war heute richtig gut und man sah, dass wir sehr müde waren. Anhand der Torchancen ist der Sieg gerecht, wobei es ein wirklich gutes Spiel von beiden Mannschaften war.“

Die Besten:

Miliam Guerib und Ralph Scharschinger