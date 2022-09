Andorf fertigt Schlierbach ab

Details Sonntag, 04. September 2022 13:10

In der 5. Runde der Landesliga West traf am Samstag die SPG Andorf/Sigharting zu Hause auf die Union Schlierbach. Die Gäste aus Schlierbach liegen zwar noch punktelos am Ende der Tabelle, doch die phasenweisen sehr guten Leistungen geben Grund zur Hoffnung. Den rund 240 Zuseherinnen und Zusehern in der DAXL-Arena in Andorf wollte man ein spannendes Spiel bieten und dann auch die ersten Punkte in dieser Saison mit nach Hause nehmen.

Schlierbach bemüht - Andorf mit den Toren

Andorf startete gut in die Partie und kam in der 17. Minute bereits zur Führung. Nachdem Schlierbach nur kurz abwehren konnte, sprang der Ball knapp außerhalb des Sechzehners zu Ivan Grabovac und dieser verwertete sehenswert ins rechte Kreuzeck. Die beste Chance der Gäste vergab Manuel Neubauer, den sein Schuss ging knapp am langen Eck vorbei. Grundsätzlich kombinierten die Gäste gut, doch oftmals fehlte die Genauigkeit, wodurch die Andorfer immer wieder zu gefährlichen Kontersituationen kamen. So auch in der 43. Minute. Nach einem Abspielfehler im Spielaufbau kamen die Heimischen zum Ball und Ivan Grabovac wurde auf die Reise geschickt. Dieser blieb vor dem Tor cool und machte das 2:0. So ging es dann für die beiden Mannschaften und Schiedsrichter Puskaric mit einer 2:0 Führung für die Heimischen in die Pause.

Andorf dominiert die 2. Halbzeit

Auch in der 2. Halbzeit waren die Gäste bemüht, jedoch in der Offensive einfach zu harmlos. Ein Schuss von Daniel Hollinger war in der gesamten zweiten Halbzeit der einzige richtige Torschuss der Gäste. Andorf kam zwar immer wieder zu gefährlichen Situationen, doch ein weiterer Treffer sollte vorerst nicht gelingen. In der 81. Minute wurde dann Schlierbachs Hollinger nach einem umstrittenen Foulspiel mit einer zweiten Gelben Karte bestraft und musste somit vorzeitig vom Platz. In Überzahl fanden die Heimischen noch mehr Räume vor und so kamen sie auch in der 85. Minute zum 3:0. Lukas Zikeli setzte sich auf der linken Seite durch und bediente in der Mitte Sebastian Witzeneder. Dieser ließ noch Schlierbachs Schlussmann Prenninger aussteigen und schob zum 3:0 ein. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte ebenfalls Sebastian Witzeneder, der nach einem Missverständnis in der Abwehr richtig stand und nur mehr zum 4:0 in der 90. Minute einschieben musste.

Stimme zum Spiel (Falko Feichtl Trainer Union Schlierbach):

„Wir hatten heute einfach zu viele Ballverluste und Abstimmungsfehler. Ich weiß, dass die Mannschaft mehr kann und wir brauchen uns sicher nicht verstecken. Wir müssen jetzt gewisse Dinge anders machen und dann endlich die Punkte holen.“

Die Besten:

Ivan Grabovac und Lukas Zikeli