Grieskirchen gewinnt und bleibt weiterhin ungeschlagen

Details Sonntag, 04. September 2022 13:19

Die Union Pöttinger Grieskirchen traf am Samstag in der 5. Runde der Landesliga West zu Hause auf die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b. Während die Grieskirchner noch ungeschlagen sind, musste der Aufsteiger bereits zwei Niederlagen hinnehmen, konnte aber auch bereits zwei Siege feiern. Die 400 Zuseherinnen und Zuseher im Fröling Stadion Grieskirchen durften letztendlich einen verdienten Heimsieg der Grieskirchner zu Gesicht bekommen.

Grieskirchen dreht die Partie

Besser in die Partie kamen allerdings die Gäste und bereits nach 5 Minuten stand es 0:1. Nach einem Eckball stand Michael Eichinger in der Mitte richtig und vollendete per Kopf zur Führung. Grieskirchen wurde dann stärker und hatte viel Ballbesitz, während die Gäste auf Fehler lauerten und vor allem über Standardsituationen gefährlich wurden. In der 29. Minute wurden dann die Heimischen belohnt. Andreas König konnte sich auf der rechten Seite gegen mehrere Spieler durchsetzen und traf dann zum 1:1. In der 39. Minute fiel dann die Führung für die Grieskirchner. Nach einer schönen Flanke von Patrick Vormair stand Matthias Leibetseder in der Mitte richtig und konnte zum 2:1 einköpfen.

Ausgeglichenes Spiel in der 2. Halbzeit

Die 2. Halbzeit war kein fußballerischer „Leckerbissen“. Grieskirchen spielte zu umständlich und konnte mit dem vielen Ballbesitz eher wenig anfangen und kam lediglich zu Halbchancen. Die Gäste kamen in der 2. Halbzeit nur einmal gefährlich vors Tor, doch Roman Eckmayr schoss nach einem Stanglpass neben das Tor. So sorgten die Heimischen in der 78. Minute für die Entscheidung. Hamza Burak Celepci tankte sich auf der rechten Seite durch und schoss den Ball ins lange Eck. Weil sich danach nicht mehr viel tat, gewann Grieskirchen die Partie verdient mit 3:1.

Stimme zum Spiel (Reinhard Furthner Trainer SV Pöttinger Grieskirchen):

„Mit den gesammelten Punkten sind wir natürlich sehr zufrieden und wir zeigen viel Einsatz und Mentalität. Aber ich sehe da noch viel Potenzial und auch noch viel Arbeit, da wir nie mit derselben Elf gespielt haben und auch viele Ausfälle haben war es kein einfaches Spiel.

Die Besten:

Matthias Waldenberger, Adrian Peinbauer und Andreas König