Der Aufsteiger aus St. Marienkirchen holt sich die nächsten 3 Punkte

Details Sonntag, 11. September 2022 08:05

Die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b traf am Freitag zu Hause auf die Union HAI Schalchen. In dieser 6. Runde der Landesliga West wollten beide Teams unbedingt einen „3er“ einfahren. Während die Gäste bisher erst drei Punkte erobern konnten, ist der Aufsteiger mit sechs Punkten in der Tabelle wiederzufinden. So konnten sich die rund 230 Zuseherinnen und Zuseher in der Prem Arena St. Marienkirchen auf eine spannende Partie freuen.

Eckmayr Freistoß ist das Highlight des Spiels

Zu Beginn gab es ein Abtasten der beiden Mannschaften, wobei dann die Heimischen das Heft in die Hand nahmen und besser im Spiel kamen. So war dann auch die Führung in der 20. Minute verdient. Roman Eckmayr verwandelte einen Freistoß von halbrechts aus rund 20 Metern. Sein Schuss ging genau über Mauer und schlug in der rechten Ecke ein. Danach verabsäumten es die Heimischen aber die Führung auszubauen und so blieb es weiterhin spannend. Die Gäste aus Schalchen wurden immer wieder durch Standardsituationen gefährlich, da aber kein weiterer Treffer gelingen sollte, ging es für die beiden Teams mit einem Zwischenstand von 1:0 in die Pause.

Die Heimischen machen in der 2. Halbzeit alles klar

In der 57. Minute durften die Heimischen erneut jubeln. Nach einem Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung der Gäste kam der Ball schnell in die Spitze und nach einem Querpass stand Stephan Alfons Dieplinger in der Mitte richtig und musste den Ball nur mehr über die Linie drücken. Keine drei Minuten später zappelte der Ball erneut im Netz und wieder konnte sich Stephan Alfons Dieplinger feiern lassen. Abermals konnte der Ball im Mittelfeld erobert werden und Dieplinger wurde zentral vorm Tor perfekt bedient. Dieser fackelte nicht lange und schlenzte den Ball in die lange Ecke. Danach war die Messe eigentlich gelesen und große Torchancen blieben Mangelware, weshalb diese Partie schlussendlich auch mit einem 3:0 endete.

Stimme zum Spiel (Werner Topf Trainer SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b):

„Wir haben eine super Leistung geboten und dann auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Wir sind als Aufsteiger voll angekommen in der Liga, aber wir haben immer noch viel Potenzial und Luft nach oben.“

Die Besten:

Stephan Alfons Dieplinger, Pauschalllob