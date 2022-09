Andorf gewinnt gegen Bad Wimsbach

Details Sonntag, 11. September 2022 09:00

In der 6. Runde der Landesliga West traf der SK Bad Wimsbach zu Hause auf den FC Andorf. Die Heimischen konnten optimistisch in die Partie gehen, da man bisher beide Spiele in dieser Saison zu Hause gewinnen konnte. Doch auch die Gäste kommen aktuell immer besser in Form und so durften die Zuseherinnen und Zuseher eine hochklassige Partie erwarten.

Die Gäste dominieren Halbzeit 1

Andorf kam richtig gut rein in die Partie und bereits nach 30 Sekunden brannte es im heimischen Strafraum lichterloh, doch Bad Wimsbach Tormann Seyr konnte sich zweimal auszeichnen. Generell zeigte Bad Wimsbach kein gutes Spiel und konnte an die Leistungen der Vorwochen nicht anschließen. Die Andorfer erspielten sich in Folge Chancen im Minutentakt und so war die Führung in der 24. Minute nur eine Frage der Zeit. Martin Adlesgruber wurde mit einem langen Ball hinter die Verteidigung auf die Reise geschickt und er verwertete im 1 gegen 1 gegen Seyr souverän zur Führung. Da die Andorfer die Führung nicht ausbauen konnten, ging es dann auch mit einem hochverdienten 0:1 für Andorf in die Pause.

Andorf holt sich die 3 Punkte

Der Dreifachwechsel der Heimischen zur Pause machte sich in der 2. Halbzeit bezahlt, da nun auch Bad Wimsbach gut kombinierte und zu ersten Möglichkeiten kam. Bayram Gas scheiterte beispielsweise nach einer Standardsituation aus kurzer Distanz. Nachdem in der 68. Minute Bad Wimsbachs Martin Plasser nach einem Foul mit Rot vom Platz musste, war diese Partie eigentlich entschieden. Die Heimischen kamen nicht mehr gefährlich vors Tor und Andorf spielte es trocken nach Hause. In der 85. Minute sorgte dann Sebastian Witzeneder für den 0:2 Endstand. Zikeli zog über die linke Seite auf und bediente in der Mitte Witzeneder, welcher mit dem ersten Kontakt den Ball im Tor unterbrachte.

Stimme zum Spiel (Thomas Plasser Trainer Bad Wimsbach):

„Nach dem wirklich guten Saisonstart konnten wir heute einfach nicht an die Leistungen anschließen und hatten auch in der ersten Hälfte die schlechteste Saisonleistung. Auch wenn wir in der zweiten Halbzeit besser reinkamen, haben wir absolut verdient verloren.“

Die Besten:

Seyr (TW)