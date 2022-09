Andorf knackt den Spitzenreiter aus Bad Schallerbach

Details Samstag, 17. September 2022 10:29

Der SV sedda Bad Schallerbach ist in dieser Saison bisher das Maß aller Dinge, da man in 5 Spielen 5 Siege feiern konnte und mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze steht. Nun gab es in der 7. Runde der Landesliga West das Spitzenspiel gegen den FC Illumina Andorf. Die Gäste zeigten in den letzten Runden sehr starke Leistungen, wodurch sich auch die rund 200 Zuseher in Bad Schallerbach eine spannende und hochklassige Partie erwarten durften.

Andorf mit starker Defensivarbeit

Bad Schallerbach hatte von Beginn an mehr Spielanteile und wollte sich durch schönen Kombinationsfußball Chancen erspielen. Die Gäste aus Andorf standen in der Defensive kompakt und versuchten ihr Glück über Kontersituationen. Bad Schallerbach kam auch in der 1. Halbzeit immer wieder zu Möglichkeiten, welche aber von den Gästen immer gut verteidigt werden konnten und so waren richtige Großchancen eher Mangelware. Dadurch ging es dann auch mit einem 0:0 in die Pause.

Bad Schallerbach drückt – Andorf macht das Tor

In der 2. Halbzeit dominierte Bad Schallerbach das Spiel und Andorf kam selten aus der eigenen Hälfte heraus. Je länger das Spiel aber dauerte, desto gefährlicher wurden die seltenen Konter der Andorfer. So entstand dann auch die Führung der Gäste. In der 77. Minute konnten die Gäste den Ball erobern, schalteten schnell um und Benjamin Schneiderbauer wurde bedient. Dieser ließ sich die Chance nicht entgehen und vollendete zur Führung. Bad Schallerbach warf danach alles nach vorne, konnte die kompakte Defensivreihe der Andorfer aber nicht brechen und so holten sich die Gäste die 3 Punkte und fügen den Heimischen die erste Saisonniederlage zu.

Stimme zum Spiel (Josef Hamedinger, Trainer FC Andorf):

„Wenn man gegen den Spitzenreiter spielt, muss man defensiver agieren. Wir haben unser Konter heute sehr gut fertiggespielt und ich bin daher auch sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft.“

Die Besten:

Pauschalllob Andorf